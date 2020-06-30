CHP’de kurultaya doğru… Ertelenmesi başvurusunu mahkeme reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski yöneticilerinden Şahin Mengü, 25-26 Temmuz tarihlerinde seyircisiz yapılacak kurultayın pandemi döneminde olması sebebiyle ertelenmesi için mahkemeye başvurmuştu. CHP’li bazı eski yöneticilerden de seyircisiz ve partililerin de kısıtlı şekilde girebileceği bir kurultay yapılmasına yönelik kamuoyu önünde dile getirdikleri eleştiriler olmuştu.

MAHKEME REDDETTİ

CHP’li kaynaklar SÖZCÜ’ye yaptıkları açıklamada, Mengü tarafından yapılan erteleme başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiğini söylediler.

Pazartesi yapılan MYK toplantısından yansıyan kulislere göre MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’na “pandemi kurullarının geçerli olduğu dönemde en demokratik kurultayı yapmaya çalışıyoruz ama izin vermediğiniz için bize yapılan saldırıları göğüsleyemiyoruz. Bize izin verin demokratik kurultay lafı arkasına saklanarak CHP’yi iktidar yolundan mesnetsizce suçlamaya kalkanlara haddini bildirelim” talebini ilettiler.

“BIRAKIN YANIT VERELİM”

Kılıçdaroğlu’nun gelen eleştirilere yanıt verilmemesi yönündeki tutumunun, eleştirenleri “cesaretlendirdiğine” ilişkin görüş bildiren MYK üyeleri de oldu.

Bir MYK üyesi toplantıda şu mesajları verdi:

* Sayın Genel Başkan sizin yürüttüğünüz tutum bu adamları cesaretlendiriyor. Siz 11 büyükşehir belediyesini tek tek kazandınız. Bu zaferi CHP’nin iktidarına yönlendiren kişisiniz.

* Siz neden bu saldırıları sineye çekmeye çalışıyorsunuz. Bırakın yanıt verelim. Bu zaferlerin binde birini kazanmış olsalar bizi vatan haini ilan ederlerdi.

* Çarşaf listeyi getirdiniz. Kemal Anadol değil miydi delegeyi tek tek çağırıp kürsü önünde imza atmaya çalışan?

* Geçen kurultayda kendi delegelerinizin imzalarını verdirip Muharrem İnce’nin adaylığını sağladınız. Karşı tarafta biraz utanma olmalı, bu eleştirileri kabul etmiyoruz.

GELEMEYENE MEKTUP

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise toplantıda, kurultay sırasında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun istediği tüm şartların oluşturulacağını söyleyerek, pandemi nedeniyle alınacak önlemler çerçevesinde kurultayın yapılacağı Bilkent Odean’a davet edilmeyecek her partiliye durumun anlatılıp, özür dilenmesini istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu “Çağıramadığımız her arkadaşımızdan özür dileyecek onlara mektup yollayacağız. Ayrıca alanda oluşturacağımız özel bölgelerde kurultayın izlenmesini sağlayacağız” dedi.

Kurultayın “hesaplaşma değil, CHP’nin iktidara yürüyüşünün kurultayı” olacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Bu kurultay iktidara yürüyüşümüzün ve organizasyon yeteneğimizin bir göstergesi olacak. Hiçbir arkadaşımız kaygılanmasın. Pandemi sürecinde tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız.

* Eleştirilere, iftiralara, yalanlara, kıskançlığa, kindarlığa ve iktidar yürüyüşümüzden bizi alıkoyacak suçlamalara yanıt vermeyeceğiz. Bizim amacımız iktidardır. Halkın umudu olacağız. İttifakımızı koruyacak, iktidara yürüyeceğiz.

“SARAY BAŞARAMAYACAK”

Kılıçdaroğlu, AKP ve Saray’ın “CHP’de kavga var” görüntüsü oluşturmak istediğine dikkat çekerek, “Saray, partimizin içini karıştırıp kavga varmış gibi bir görüntü vermek istiyor. Oysa bizim içimizde kavga yok. Biz, CHP iktidarının yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Saray ise CHP’yi karıştırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacaklar” dedi.

Partililerden gelen her eleştirinin “saygıyla karşılanmasını” da isteyen Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

* Almamız gereken tedbirler varsa alacağız ama asla tartışmaya girmeyeceğiz. Sizin bu söylediklerinizi ben de biliyorum. Son 10 yılda en olumlu değişimin yaşandığı parti CHP’dir.

* Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak halkın refaha kavuşmasını sağlayacağız. Halkın sorunlarını konuşacağız. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız.

* Asla kişisel kaprislere, intikam isteklerine yanıt vermeyeceğiz. Delegeler bizden iktidar yönetimini oluşturmamızı bekliyor. Halkımız umut ve çare arıyor. CHP çaredir, diyor.

* İktidar kadronuzla karşımıza çıkın iktidar yapacağız diyor. Halkımızı buhrandan kurtarıp partimizi iktidar yapacağız. Her yerde çözüm önerilerinizi ve projenizi anlatın. Kurultaydan sonra iktidara hazırlanın.

65 YAŞ ÜSTÜNE ÖNLEM

Seyircisiz olarak Ankara Bilkent’teki Odeon’da yapılacak CHP kurultayında, 65 yaş üstü delegeler için de özel önlemler uygulanacak.

Bu çerçevede 65 yaş üstü delegeler salonun en ön sıralarına oturtulacaklar. CHP’de 65 yaş üstü toplam 105 delege bulunduğu da öğrenildi.

SADECE DOĞAL DELEGE

CHP kurultayında pandemi koşulları nedeniyle, partinin eski genel başkanları gibi doğal delegeleri dışında kimseye de davet gönderilmeyeceği öğrenildi.

Bu çerçevede ne Türkiye’deki diğer siyasi partilere, ne de yurt dışından herhangi bir siyasi partiye ya da siyasetçiye kurultay için davet gönderilmeyecek.

Ancak davetli listesinde olanlara, izlemek istemeleri halinde CHP kurultayının canlı olarak internet üzerinden izlenebileceği linkler iletilecek.