CHP’den 29 ile özel çalışma

CHP, Doğu ve Güneydoğu illerinde örgütlenme hızını artırmak, milletvekili çıkarılamayan illerde bunun nedenlerini ortadan kaldırmak için özel çalışma grupları oluşturuldu. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında düzenlenen toplantılara “İktidar Yürüyüş” adı verildi.

Toplantıya katılan her il için genel merkez tarafından özel dosya hazırlandı ve il başkanlarına illeriyle ilgili sunum yapıldı, il yönetimlerinin performansları gündeme getirildi. Sunumlardan sonra her il başkanı da yöresiyle ilgili bilgi aktardı.

HER YERE ÜYE

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında yapılan, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van il başkanları katıldı. Basına kapalı toplantıda Salıcı şunları söyledi:

*İlk defa Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları hep birlikte özel bir toplantıda bir araya gelmiş oldu. Farklı gerekçelerle doğuda partimizin oyu düşük kaldı. Bu oy oranını artık arttırmalıyız.

*31 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan hava, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de oldu. Oyumuzun düşük olduğu yerlerde bile partimiz adına fırsat penceresi açıldı.

*İstanbul'da hep birlikte büyük bir demokrasi mücadelesi verdik. Artık bunun hasadını tüm Türkiye'den alma zamanı. Bölgede, partimizin üyesi bulunmayan bir tane dahi mahalle ve köy bırakmayacağız.

7 İL TOPLANTISI

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, milletvekili çıkarılamayan Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta, Rize il başkanlarıyla da ayrı bir toplantı yaptı. Salıcı, şu uyarılarda bulundu:

*Partimizin oylarını gerçek potansiyeline çıkarmak için daha çok çalışmalıyız. Amacımız; oylarımızın düşük olduğu yerlerde oylarımızı artırmak, milletvekili olmayan illerimizden TBMM'ye milletvekili göndermek, milletvekili olan illerimizden de daha fazla milletvekili çıkarmak.

*Ne yazık ki bu 7 ilde oy oranımız düşük ve milletvekilimiz yok. Buralarda siyasi çalışmalarımızı arttırmak gerekiyor.

*Sorunları birbirine benzeyen illerle bir arada olmak ve konuşmak faydalı sonuç getirecek, hayatına CHP'yi birinci önceliğine koymuş yüreklere ihtiyacımız var.

KÜRT KONUSU DEĞİL

Türkiye'nin istikrarı için seçime ihtiyaç olduğunu, vatandaşın geçim sıkıntısını gidermek, geçimini sağlamak için seçime ihtiyaç olduğunu kaydeden Salıcı, “İktidara yürümemiz için çalışmamız, iktidara geleceğimize inanmamız lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

*Doğu ve Güneydoğu il başkanlarıyla yaptığımız toplantılar, Türkiye’nin ana sorunlarından biri olan Kürt sorunuyla ilgili yeni bir çıkış, arayış toplantıları değil. Bunlar bizim örgütsel kapasitemizi artıracak çalışmalar.

*Şu bakış açısında sorun var; ‘CHP, Kürt Sorunu ile ilgili yeni şeyler söylerse bu bölgelerde siyaseten güçlenir.’ Bu bölgelerde siyaseten güçlenme, tek başına Kürt Sorunu ile ilgili bir şey söylemenize bağlı değil.

*İkincisi siyaseten güçlenmeye başladığınızda, bu siyasi güçlenmeyi örgütleyebilecek bir örgüt dinamizmine ihtiyaç var. Bu örgüt dinamizmi nerede, ne durumda, buna bakıyoruz. Örgütsel çalışmayı ölçülebilir hale getiriyoruz.