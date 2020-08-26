CHP’den, AKP’nin ekonomi ve tarım politikalarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, AKP iktidarının ekonomi ve tarım politikalarına karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul’da CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında iktidarı eleştirdi.

Türkiye'de ekonominin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

* Ekonomimiz her geçen gün daha kötüye gidiyor. Milyonlarca işsiz, iş arama ümidini kaybetmiş durumda. Üniversitelerden yeni mezun olan gençlerimiz işsizliğin pençesinde. Esnafımız ayakta kalmak için var gücüyle direniyor.

* İktidar, vatandaşa bu zor günlerinde borç yani kredi teklif ediyor hatta onu bile veremiyor. Ülkemiz, bu iktidar döneminde vatandaşına üç kuruş destek vermek için bağış kampanyası yapacak kadar aciz bir durum daha önce hiç düşürülmedi.

FATURA VATANDAŞA

İktidarın ekonomide izlediği politikalar nedeniyle ortaya çıkan faturanın vatandaşın sırtına yüklendiğini savunan Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

* Bırakın ülkenin ekonomisinden sorumlu olmayı şu haliyle bakkal çırağı bile olamayacak biri ‘Dolarla ne işimiz var? Kur bu iner de çıkar da' diyor.

* Oysa halkla alay ederek söyledikleri mesele olan Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle toplu iğneye bile zam geliyor. Ekonomide izlenen bu hatalı politikaların sonucunda ortaya çıkan ağır fatura bugün yine vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda.

VENEZUELA PEYNİRİ

AKP iktidarının Venezuela'dan bazı tarım ürünleri ve peynir ithalatıyla ilgili aldığı kararı eleştiren Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Son 14 yılda devletin çiftçimize Tarım Kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar TL destek hala ödenmedi. Bu, devletin her bir çiftçi ailesine 80 bin 754 TL borçlu olduğu anlamına geliyor.

* İktidardakiler bununla da yetinmeyip adeta çiftçiye düşmanlık edercesine hasat zamanları ithalat kapılarını açıyor; vatandaşın ürettiği ürünün değeri sistematik biçimde düşürüyor.

* Saray hükümeti, Venezuela'dan vergisiz olarak bazı tarım ürünlerinin ve peynir çeşitlerinin ithal edilmesine karar verdi. Saray aldığı kararla bu ülkenin üreticisinin elindeki ürünleri değil; Venezuela'daki çiftçinin ürünlerini alıyor.

YERLİLİK GÖNDERMESİ

İktidara yerlilik ve millilik kavramları üzerinden yüklenen Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

* 200'e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle adeta peynir cenneti olan, dünyada peynir üretiminde ilk onda yer alan ülkemiz yerine; iktidar Venezuela'dan peynir ithal etmeyi uygun görüyor. Her fırsatta ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri, dillerinden hiç düşürmedikleri ‘yerli ve milli' kavramları bu mudur?

* Kürsüden bağırırken yerli ve milli edebiyatı, kürsüden inince vatandaşın ürettiği peynirin değerini düşürmek için yurtdışından peynir ithalatı.

AYAN BEYAN ORTADA

AKP iktidarının artık ülkeyi yönetemediğini kaydeden Kaftancıoğlu, “Saray ahalisi, her gün ekranlarda pembe tablolar çiziyor; kendi hayal alemlerinden bir şeyler anlatıyor. İktidar her gün hamasetle dolu yeni bir suni gündemle ve yalanlarla vatandaşı aldatmaya çalışıyor. Bu saray rejiminin artık ülkemizi yönetemediği ayan beyan ortada. Türkiye, yönetilemiyor; Türkiye savruluyor” dedi.

Bu kararın ayçiçek ithalatının da kapılarını aralayacağını kaydeden Kaftancıoğlu, “Geçtiğimiz yıl dünyada ayçiçek ithalatında birinciydik. Bu ülkenin insanı, üreten, emek veren, vergi ödeyen halk bunu hiç unutmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ‘Ayçiçeği için 3.5 lira taban fiyatı ve 75 kuruş prim ödemesi, üreticinin maliyetini ancak karşılar' diyoruz. İktidar ise vergisiz olarak Venezuela'dan ayçiçeği ithal etmenin yolunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

SEBEBİ NEDİR?

Kaftancıoğlu, konuşmasının devamında siyasi iktidardan konuyla ilgili yanıt vermesini istediği bazı soruları şöyle sıraladı:

* Saray hükümetinden bizim ülkemizin insanını, üreticisini, emekçisini neden ezdiğini, neden halka düşmanlık ettiğini açıklamasını istiyoruz. Gıda kıtlığı yaşayan, ekonomisi dibe batmış Venezuela'ya olan bu desteğin sebebi nedir öğrenmek istiyoruz?

* Neden bizim insanımızın emeği hor görülüyor, kazanacağı üç beş kuruşa göz dikiliyor da başka bir ülkeden ithalat yapılıyor?

SÜSLÜ AMA İÇİ BOŞ

AKP iktidarının halka hizmet etmediğini ve ülkenin sorunlarına çözüm üretemediğini söyleyen Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* İktidar bu ülkenin gençlerine, kadınlarına, erkeklerine, yaş almışlarına hamaset dolu sloganlardan, süslü ama içi boş laflardan başka ne söylüyor, bir düşünün. Öteki düşman, beriki hain demekten başka ne anlatıyor iktidar?

* Olmayan düşmanlar, gerçekleşmeyen vaatler, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan istatistikler ve halka düşmancasına alınan kararlar. Şunu altını çizerek söylüyorum. Asla umudumuzu elimizden alamazlar. Çünkü biz haklıyız ve bu yüzden hakkımız olanı geri alacağız.

* Milletin derdini çözmeye kararlı kadrolarla, ortak akılla, şeffaf bir anlayışla, güçlü bir parlamenter demokrasiyle sosyal devleti ayağa kaldıracağız. Bu halk sesini duymayanlara, derdini dinlemeyenlere; halk cefa çekerken sefa sürenlere ilk fırsatta yanıtını verecek.

BÜYÜK TAARUZ MESAJI

Kaftancıoğlu, yaptığı basın açıklamasında Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümüyle ilgili de şunları söyledi:

* Bugün emperyalizme karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü. 98 yıl önce nasıl ki bağımsızlık için halk olarak bir ve beraber mücadele ettiysek 98 yıl sonra bugün de ekonomik bağımsızlığımız için, adalet için, özgürlük için, hak için, hukuk için hep birlikte mücadele ediyoruz.

* Büyük Taarruz'un yıl dönümünde bir kez daha ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını ve kadın-erkek binlerce isimsiz kahramanımızı saygı ve şükranla anıyoruz.