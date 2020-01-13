CHP’den Bahçeli’ye FETÖ çağrısı: Getirsinler şu önergeyi görelim

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, parti sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın son 10 yıldır çok yorulduğunu, bölgenin artık kaybetmeye tahammülünün bulunmadığını söyledi.

Öztrak, “CHP olarak bizim önerimiz son derece açık. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözmelidir. Bunun için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. CHP iktidarında bölge ülkeleriyle geliştireceğimiz iyi ilişkilerle, bu teşkilatın kurulmasıyla Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“DEPREM BU ÜLKENİN GERÇEĞİ”

Öztrak, önceki gün Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

*Deprem bu ülkenin gerçeği ama bu gerçeği gerektiği gibi tartışmıyoruz. Oysa gecikmeden, süratle tedbir almak zorundayız.

*Ülkemizin kaynakları sınırlı. Kanal İstanbul’a 75 milyar lira harcamayı düşünenler, depreme hazırlık için kullanılabilecek kaynakları heba edecekler.

*75 milyar lira ile İstanbul’da yüzbinlerce konut depreme hazır hale getirilebilir. Depremde yurttaşlarımızın toplanacağı alanlar şimdiden hazır edilebilir.

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“BİZE GÜVENMİYORLARSA BİZ ÇEKİMSER KALIRIZ”

Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘CHP’ye güvenim yok’ sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

*Bizim FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için vermiş olduğumuz önerge henüz genel kurula inmedi.

*Eğer Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı içindeki ortağıyla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili araştırma önergesi verecekse, bizim grup başkanvekili arkadaşlarımız ve meclis grubumuz bunu genel kurula indirmezler ama bekliyoruz.

*Mecliste gerekli çoğunluğa sahipler. Eğer bize güvenmiyorlarsa ve bizim oy dahi vermememizi istiyorlarsa biz çekimser de kalırız. Ama getirsinler şu önergeyi görelim. Bakalım Cumhur İttifakı içerisinde birbirlerine olan bağlılıkları ne kadarmış. DHA