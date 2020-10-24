CHP’den corona raporu: Karantina sayısı artıyor, test ve yardım yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ‘Karantina Altına Alınan Yerleşim Yerleri Raporu’nun ikincisini yayımladı.

“KARANTİNA YERLERİ ARTIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi tarafından açıklanan raporda 1 Haziran’dan sonra ‘yeni normal’ olarak tanımlanan süreçte, hatta sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği Mart-Nisan-Mayıs aylarına göre vaka sayılarında ve buna bağlı olarak karantina ilan edilen yerleşim yeri, sokak ve hane sayısında artış olduğu belirtildi.

“KARANTİNA YERLERİNDE YAYGIN TEST YOK, VAKA AÇIKLANMIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi hazırladığı raporda vaka sayısındaki artışa rağmen karantina altına alınan yerleşim yerlerinin hiçbirinde yaygın test yapılmadığını, buna bağlı olarak vaka sayılarının tam olarak açıklanmadığını öne sürdü.

“HASTA VAR, YARDIM YOK”

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin raporunda köy, mahalle, sokak, site, apartman ve evlerde iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı belirtildi.

Rapora göre, 22 Ekim 2020 itibarıyla karantina altındaki pek çok yerleşim yerine hâlâ hiçbir yardım gitmediği, vatandaşların kendi imkanlarıyla ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldığı bildirildi. Balıkesir’e bağlı Altıeylül ilçesi Köylüköyü mahallesinde İlçe Hıfzıssıhha tarafından “İhtiyaçlar Vefa destek grubundan sağlanacaktır” denmesine rağmen herhangi bir yardım yapılmadığının tespit edildiği bildirildi.

37 İLDE KARANTİNA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkuş İlgezdi, Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kayıtlara ilk geçen karantina uygulamasının 26 Mart 2020 tarihinde Rize ve Malatya'da gerçekleştiğini hatırlatarak 22 Ekim 2020 itibarıyla Türkiye genelinde artan vakalara bağlı olarak 37 il sınırı içinde kalan 1 belde, 17 köy, 5 mahalle, 1 caddede, 3 sokak, 1 sitede, 3 apartmanda ve 465 evde karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

ADIYAMAN'DA 463 EV KARANTİNADA

Karantina altındaki yerlerdeki yetkililer ve halk ile görüşülerek hazırlanan raporda birçok farklı veri de gözler önüne serildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Adıyaman'da yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Merkez'e bağlı 463 evde karantina uygulaması var. Buna karşın bu evlerden hiçbirine yardım yapılmadığının görüldüğü söylendi.

VAKA ÇIKAN CADDE DEĞİL, ARKA SOKAĞI KARANTİNADA

Raporda yer alan verilerde karantina uygulamasının gayrı ciddi biçimde yürütüldüğü ifade edildi.

Buna göre Kırklareli’ne bağlı Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde görülen vaka üzerine karantina tedbiri alındığı, ancak uygulamanın vakanın tespit edildiği ana cadde olan Atatürk Caddesi'nde değil de hemen arkasındaki ara yolda bulunan Bağlar sokağında gerçekleştirildiği belirtildi.

Karantina uygulamasının vakanın görüldüğü yer olan ana cadde yerine neden arka sokağında uygulandığı soruldu.

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