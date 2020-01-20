CHP’den erken seçim açıklaması: Karar verecek olan Erdoğan’dır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faik Öztrak, “Libya meselesini çözmek için, hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim. Berlin Konferansı’ndan çıkan sonucun da bizim yaptığımız önerilerle uyumlu olması memnuniyet veren bir diğer husustur” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, erken seçimle ilgili soruya “Seçime karar verecek olan Erdoğan'ın kendisidir. Ne zaman seçime gidileceğine Erdoğan karar verecektir; ama biz her an seçime gidilecek gibi hazırız” şeklinde yanıt verdi. (İHA)