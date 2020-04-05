CHP’den kanun teklifi: Corona virüsünden vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılsın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıkladığı rakamlara göre 601 sağlık çalışanı corona virüsüne yakalandı. Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasına bakan hekim olan Prof. Cemil Taşcıoğlu‘nun ölümü büyük üzüntü yarattı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, corona virüsü salgınından dolayı vefat eden sağlık çalışanları ve ailelerine sahip çıkmak için kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu.

CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Yaşar Tüzün, “Canını hiçe sayarak, gece gündüz demeden ailelerinden uzak kalarak, corona virüs salgınına yakalanmış hastaları tedavi edebilmek için kendi canlarından olan sağlık çalışanlarımıza haklarını en üst seviyeden teslim etmemi gerekiyor” dedi.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şehit kavramının askeri bir özellik taşıdığını, salgın nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık personelinin de en hayati ve kutsal bir görevi ifa ettikleri kaydedildi. Gerekçede, “Ülkemizde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerine mensup personelde de ölüm vakaları görülmektedir. Sağlık mensubu çalışanlarımızın ifa ettikleri görevi kutsallığı göz ardı edilmemelidir” denildi.

VEFAT EDENLERİN YÜZDE 10’U SAĞLIK ÇALIŞANI

CHP’li Tüzün, hazırladığı teklif için şunları söyledi: Evinden, ailesinden uzak duran, gece gündüz demeden canımız için canlarını feda eden ve ülkemizde vefat edenlerin yüzde 10'unu bulan sağlık çalışanlarımıza vereceğimiz destek sadece camlarımızdan bir dakika alkışlamak olmamalıdır. Bu teklif onları geri getiremeyecek fakat onlara borcumuzu ailelerine sahip çıkarak ödemeye çalışmalıyız.

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