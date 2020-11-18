CHP’den Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı’ya sert tepki

Organize suç örgütü liderli Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP ve MHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden bir mesaj paylaştı.

Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Çakıcı’nın, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerine CHP’li isimler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“HAPİSHANE KAÇKINI GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT ETMİŞ”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi; “Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş. Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi mafya çiftliğine çeviren Erdoğan, Bahçeli ve Soylu’dur. O adamla(!) ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır. Bu şahsın önce Erdoğan’ı da tehdit edip daha sonra çark etmesi, Genel Başkanımızın “Saray bekçiliği” ifadesinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Hukuk reformu yapacağız diyenler, reformu mafya babalarına mı yapıyorlar göreceğiz.”

“CHP’NİN MAFYA BOZUNTULARIYLA İŞİ OLMAZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz, mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir…” ifadelerini kullandı.

“TEHDİTLER BİZE SÖKMEZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Fırıldak gibi fır fır dönüp birbirine laf çarpıp sonra da kucaklaşanlar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendileriyle karıştırmasınlar. Dün yezit dediğine, bugün ‘efendim’ diyenlerin, mafya düzeniyle kendi düzenini muhafaza etmeye çalışanların tehditleri bize sökmez! Erdoğan'a söylüyoruz, Bahçeli yanıtlıyor. Bahçeli'ye söylüyoruz, mafya lideri Alaattin Çakıcı yanıtlıyor. Ülkeyi mafya çiftliğine çevirenler, mafyalarla el ele vermiş muhalefeti tehdit ediyor.” diye tepki gösterdi.

“HERKES, HADDİNİ BİLECEK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Susurluk’ta deşifre olan mafya-siyaset ilişkisine derin devletin yeniden ihtiyaç duyduğu açık. Biz, bir mafyanın tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. CHP’nin Genel Başkanı’nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, Cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!”

“CHP KABADAYILARA PABUÇ BIRAKACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Türk siyaseti böyle bir tabloyu yaşamadı. Siyasetçiler münakaşa eder, tartışır zaman zaman ağır eleştiriler de olur. Ama siyasi parti genel başkanlarının bu tartışmalara suç örgütü liderlerinin taraf olması, kamuoyuna açık bir mektupla Türkiye’nin ikinci en büyük partisinin genel başkanına adice ve çok ağır hakaret tehdit etmesi ve aynı mektubun içerisinde her iki genel başkana methiyeler dizmesi ben eminim ki Sayın Bahçeli’nin de, Sayın Erdoğan’ın da asla ve asla tasvip edeceği bir durum değildir. Konuyu yüce Genel Kurul’un ve aziz milletimizin takdirine sunarken herkesin bilmesini isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir.”

“KİMDEN GELİRSE GELSİN HİÇ BİR TEHDİDİ KABUL ETMEYİZ”

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: “Cumhuriyet Halk Partisi masa başında yazılan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir. Mafya bozuntularına, sözde kabadayılara asla pabuç bırakmayız. Genel Başkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin hiç bir tehdidi kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.”

“KÖTÜ SÖZ DE SAHİBİNE AİTTİR”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Alaattin Çakıcı'nın muhatabı Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'dur. Kötü söz de sahibine aittir. Bu şahısa infaz düzenlemesi adı altında özel af sağladılar. Herkesin can ve mal güvenliğini tehdit eden bu Saray Düzeni “hukuk reformu” yapacakmış! Kargalar güler sizin halinize…”

“SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “CHP, Türkiye’nin mayasıdır, sigortasıdır. İktidarı arkasına almış bir mafya bozuntusunun tehditlerine boyun eğmez! hiçbir ferdini yedirmez! Ata’nın dediği gibi “Savaşta yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır” Savcıları göreve davet ediyorum”

“NE ÇAKICI, NE AĞABABALARI CHP’NİN MUHATABI OLACAK ÇAPTA DEĞİLDİR”

CHP Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Bülent Tezcan: “Ne Çakıcı, ne ağababaları, ne de çömezleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhatabı olacak çapta değildir. Şimdi o paçavra metinde methedilenlerin ne yapacağı merak konusu. Övülmenin sevinciyle mi, devlet ve siyaset adamlığı ciddiyetiyle mi davranacaklar?”

“MAFYA DÜZENİNİ BİTİRECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: “Devleti hukuksuz ve demokrasiden yoksun yönetmeye çalışanlar, Cumhuriyetimizin kurucu partisinin liderine ve diğer tüm siyasilere yapılan her türlü tehdidin ve saldırının bir numaralı sorumlusudur! Biz halkımızla birlikte bu bozuk sistemi düzelterek #MafyaDüzeniniBitireceğiz !”

“BAĞLAYIN ÇAKALLARINIZI; SİYASET MEYDANINA SİZ GELİN”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “MHP ve AKP’nin çirkin pazarlıkları sonucu cezaevinden çıkartılan mafya bozuntuları ve katiller Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nu tehdit ediyor. Çakalların ulumasına sessiz kalmayacağız. Bağlayın çakallarınızı; siyaset meydanına siz gelin.”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş asırlık bir çınardır. Ne genel başkanı ne de herhangi bir üyesi yarattığınız düzenin mafya bozuntularından korkarlar…”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında AKP'nin yargıda reform yapacaklarına dair iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye de tepki göstererek, “Çok sık eleştiriyor CHP’yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için” ifadelerini kullanmıştı.