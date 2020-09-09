CHP’den kuruluşunun 97’nci yılına özel video

CHP, kuruluşunun 97’ncı yılı için İzmir Marşı ile birlikte bir video hazırladı. CHP’nin kurucu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerini içeren videoda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına da yer verildi.

“ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YENİDEN YAKALAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu’nun videodaki sözleri şöyle:

* Hepimize düşen bir görev var. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi.

* Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bize düşen görev, biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Bu ülkeyi kuranlar bütün engelleri aştılar.

* Size söz veriyorum, hep birlikte bütün engelleri aşacağız, çağdaş uygarlığı yeniden yakalayacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşayacağız. Madem ki Gazi Mustafa Kemal’in yolundan yürüyoruz, azimliyiz, kararlıyız, aynı kararlılığı göstereceğiz.