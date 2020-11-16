CHP’den, Menemen Belediye Başkanı’na kesin ihraç istemi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

“ÇOK SAYIDA ŞİKAYET DETAYLI OLARAK İNCELENDİ”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı “İzmir İl Başkanlığımız, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkezimize bildirmiştir. Genel Merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM Grubumuzdan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verilmiş, milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır.”

“OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR”

“Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”