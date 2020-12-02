CHP’den MSB ziyaretine tepki: Sizi oraya gitmeye zorlayan akıl Saray aklıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri temsilcilerinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine yaptığı ziyarete sert tepki gösteren Özel, ziyaretin Saray aklıyla gerçekleştirildiğini savundu.

– Hepsine birden söyleyeceğim şu; oraya sizi, sizin ayaklarınız götürdü. Ama sizi oraya gitmeye zorlayan akıl Saray aklıdır, Saray düzenidir. Maalesef sıkışmışlık siyaseti içinde her geçen gün oy kaybederken, esnaf, çiftçi, memur, emekli, emekçi, kan ağlarken ve onların haklarını savunması gereken sizler, eğer bu tartışmada bu yalanda siz de biliyorsunuz ki bizim milletvekilimiz ordunun satıldığını değil, Katar’a tank palet fabrikasının satıldığını söyledi defalarca.

– Hemen cevapladılar dediler ki ‘orduya satılmış’ dedi. ‘Orduya demem mümkün mü? Tank palet fabrikasına diyorum’ dedi. Siz gidip bugün ‘satılmış ordu’ sözleriyle ilgili destek ziyareti yapmışsınız. Ayaklar sizin, akıl sarayın… Atmosfer de şu; bu tartışmada taraf olmayan bertaraf olur.

“TÜRKİYEYİ BU UTANÇTAN KURTARIN”

Heyetin başındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da seslenen Özel, Katar’a 50 milyon dolara satılan Tank Palet fabrikasının ücretini ödeyerek Türkiye’yi utançtan kurtarma önerisinde bulundu:

– Size bu mesajı bu hissiyatı uyandıran bu mesajı verenlerin, tabiî ki barolara ne yaptığı dün gibi gözünüzün önünde, Türk Tabipleri Birliği’ni nasıl şeytanlaştırdığı gözünüzün önünde ve oraya gidip de bu yalandan taraf olmayanların, bertaraf olma tehdidiyle sizin ayaklarınızın saray aklıyla oraya gittiğini biliyoruz.

– Ve elbette Rıfat Hisarcıklıoğlu, madem ki heyetin başısınız siz temsil ettiğiniz TOBB, siz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan diyor ki, ’20 milyarlık tank palet fabrikasını Katarlılara verdim’, yüzde 50+1’ini Ethem Sancak’a, Ethem Sancak’ın ricasıyla 49’unu da Katarlılara sattılar. Karşılığında ne aldınız diye sorunca ’50 milyon dolarlık yatırım yapacaklar’ 50 milyon dolar Rıfat Bey sizin için nedir? 15 dakikada toplamaz mısınız? Madem ki orduyu seversiniz, satılmış tank palet fabrikası satılmış sözüne tahammülünüz yok, desteğe gittiniz, hadi geri alın. 50 milyon doları 15 dakikada toplayın bu utançtan Türkiye’yi kurtarın arkadaşlar.