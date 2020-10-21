CHP’den sahte içki ölümleri için araştırma heyeti

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli’nde 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Türkiye'de art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberlerinin ardından CHP harekete geçti.

‘SAHTE İÇKİYE BAĞLI ÖLÜMLERİ' ARAŞTIRMA HEYETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ‘sahte içkiye bağlı ölümleri' araştırma heyeti kuruldu. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.

SAHTE İÇKİ MAĞDURLARIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Sahte içkiye bağlı ölümleri ve sahte içkinin boyutlarını araştıran heyet, Türkiye'de ölümlerin yaşandığı şehirleri ziyaret etti. Heyet, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

RAPOR OLUŞTURULARAK KAMUOYUNA SUNULACAK

Şu ana kadar Kırıkkale ve İzmir'de görüşmeler yapan heyet, önümüzdeki günlerde incelemelerini tamamlamasının ardından vatandaşları sahte içkiye iten nedenleri ve yaşanan mağduriyetleri rapor haline getirerek kamuoyuna sunacak.

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