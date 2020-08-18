Son dakika… CHP’den, tazminat davası açan Erdoğan’a sert sözler: Ya para saymayı bilmiyorsun ya da…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası açmasının yankıları sürüyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sert açıklamalarda bulundu:

* Saray açtığı tazminatla Sayın Genel Başkanımızı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Ortaya atılan gerekçe ise Sayın Genel Başkanımızın dün bir gazeteye verdiği röportaj. Bu röportajda Erdoğan ve ailesinin mal varlığı hakkında söylediği sözler.

* Hukuka göre manevi tazminatın miktarı bir tarafı için zenginleşmeyecek şekilde belirlenir. Bu dava en baştan reddedilmelidir. Eeğer bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyonla Saray’ın kibirli kişisinin zenginleşmeyeceğini kabul ettiği anlamına gelir. 2 milyonla Erdoğan ailesinin bu miktarla zenginleşmeyeceği ortaya çıkar. Anadolu’da söylenen bir deyiş vardır: Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yemedin! Güneş balçıkla sıvanmaz, dava açmazsanız namertsiniz.

* Sayın Genel Başkanımız “Mal varlığını Türkiye’ye getir” dedi diye 2 milyonluk tazminat davası açmayı unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi, aslında davanın muhatabını da paranın cinsini de yanlış seçiyor.