11 CHP’li başkan: Tüm önlemler alındı

Belli aralıklarla bir araya gelen 11 büyükşehrin belediye başkanları bugün de CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonu ve katılımıyla sanal bir buluşma gerçekleştirdi.

Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ortak bir açıklama yayımladı.

”MEYDANLARDA DEĞİLİZ AMA HEYECANIMIZ AZALMADI”

Açıklamada, “Bir ulusun, ülkesini işgalden kurtarmak, bağımsız bir devlet kurmak için ayağa kalktığı günün müjdecisi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. Pandemi salgını ile mücadele şartlarında geçen bu büyük günümüzü, yine uygun mecralarda en anlamlı etkinliklerle yaşıyor, yaşatıyoruz.

Evet, meydanlarda değiliz; ama bu durum, büyük Atatürk’ün başlattığı bu anlamlı yürüyüşün, ne ülkemiz için yaşamsal önemini ne de içimizdeki heyecanı azaltmıştır. Önümüzdeki yıl, çok coşkulu kutlamalarla bir arada olacağımızı şimdiden ilan ediyoruz” denildi.

”KADİR GECESİ HUZUR GETİRSİN”

11 belediye başkanı 19 Mayıs’a denk gelen Kadir Gecesi’ni de kutladı. Açıklamada ”Mütevazılık, dayanışma, barış, erdem gibi temel değerlerin insanlığa ulaşmaya başladığı Kadir gecemizin tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLANDI

Açıklamada Ramazan ayının da pandemi koşulları nedeniyle zor geçtiği dile getirilerek ”Ama bu durum, inancımızın gereğini en hassas şekilde yerine getirmekten bizi alıkoymadı. Pazar günü de mübarek Ramazan bayramımızı idrak edeceğiz. Darda kalanların, mahrumların esenliğe ulaşmasına vesile olması arzusuyla bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden en içten duygularımızla kutluyoruz” denildi.

”TÜM TEDBİRLER ALINDI”

Açıklamada, Ramazan bayramı süresince sokağa çıkma yasağı olsun veya olmasın, belediyelerin bütün birimleriyle kentlerde eksiksiz olarak hizmetini sürdüreceği gereken tüm tedbirlerin şimdiden alındığı da ifade edildi.