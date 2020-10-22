CHP’li Adıgüzel: Türkiye sabit geniş bant internet hızında Afrika ülkesi Gana’nın bile gerisinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'deki internetin hızına ve fiyatlandırmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adıgüzel, Türkiye'deki internet kullanıcılarının gelirlerinin önemli bir kısmını internet kullanımı için ayırmak zorunda kaldığını savundu.

“FİBER ALTYAPIYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI”

Türkiye sabit geniş bant internet hızında 175 ülke arasında 101'inci sırada yer aldığını söyleyen Adıgüzel, “Sabit internet hızında Gana'nın bile gerisindeyiz. Türkiye'nin yüksek bir internet hızına sahip olması için temel şart fiber altyapıya daha fazla yatırım yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SABİT GENİŞ BANT İNTERNET HIZINDA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN YAVAŞ HIZA SAHİP”

Adıgüzel, global ölçekli ‘Speedtest'in Eylül 2020 raporuna göre Türkiye'nin sabit geniş bant internet hızında 175 ülke arasında 27.86 Mbps ile 101'inci, mobilde ise 138 ülke arasında 36.73 Mbps ile 54'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin özellikle sabit internet hızında oldukça geride olduğunu vurgulayan Adıgüzel şunları söyledi:

* Örneğin; Türkiye sabit geniş bant internet hızında Afrika ülkesi Gana'nın bile gerisinde. Gana listede 46.48 Mbps ile 69. sırada yer alıyor.

* Yine Türkiye sabit geniş bant internet hızında listede yer alan Avrupa ülkeleri arasında en yavaş internet hızına sahip.

* Listede Türkiye sabit internet hızında Bulgaristan, Polonya, Belarus ve Macaristan'ın gerisinde yer alıyor.

“TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA 221 ÜLKE ARASINDA 117'NCİ SIRADA”

Rapora göre mobil internet hızında 121.00 Mbps ile Güney Kore'nin birinci olduğunu, Güney Kore'yi sırasıyla Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Hollanda'nın takip ettiği bilgisini veren Adıgüzel, şu açıklamalarda bulundu:

* Sabit internet hızında ise 226.60 Mbps ile Singapur birinci olurken, Singapur'u sırasıyla Hong Kong, Romanya, İsviçre ve Tayland takip ediyor.

* Öte yandan, İngiltere merkezli ‘Cable' şirketi tarafından yapılan bir çalışmaya göre ise Türkiye internet hızında 221 ülke arasında 117. sırada yer alıyor.

* Çalışmaya göre Türkiye'de 5 GB'lik, HD çözünürlükteki bir filmi indirmek için gereken süre 1 saat 17 dakika 5 saniye iken, listenin başında yer alan Lihtenştayn'da bu süre 2 dakika 58 saniye.

“BİR ASGARİ ÜCRETLİ KAZANCININ ORTALAMA YÜZDE 4.5'İNDEN FAZLASINI İNTERNETE ÖDÜYOR”

Yine aynı şirket tarafından yapılan ve sabit geniş bant internet fiyatlarının değerlendirildiği bir başka çalışmaya göre ise, Türkiye'nin 206 ülke arasında en ucuz interneti olan ülkeler sıralamasında 13,61 dolarla kendine 16. sırada yer bulduğunu belirten Adıgüzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Her ne kadar Türkiye bu raporda görece interneti ucuz ülkeler arasında değerlendirilse de örneğin aylık ortalama internet maliyetinin asgari ücrete oranını değerlendirdiğimizde, Türkiye'deki internet kullanıcılarının gelirlerinin önemli bir kısmını internet kullanımı için ayırmak zorunda olduğu ortaya çıkıyor.

* Örneğin; Türkiye'deki bir asgari ücretli kazancının ortalama yüzde 4,5'inden fazlasını internet ücretine ayırmak zorunda.

“TÜRKİYE'DEKİ İNTERNET SUNDUĞU HIZA VE HİZMETE ORANLA PAHALI”

İnternet hizmetlerinin kalitesinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli bir faktör haline geldiğine dikkat çeken Adıgüzel, şöyle konuştu:

* Ancak Türkiye'de internet fiyatları sunduğu hıza, kotaya ve hizmete oranla pahalı. Bunun da asıl sebebi Türkiye'de internet kullanımının büyük ölçüde eski teknoloji olan ADSL'e dayanması, fibere gerekli yatırımların yapılmamasıdır.

* ADSL hem pahalı hem de yavaş bir hizmet sunuyor. Öte yandan, ucuz ve hızlı internet hizmetinin yolu geniş bir fiber altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizdeki fiber uzunlukları ve yaygınlık oranları dikkate alındığında, henüz yeterli altyapıya sahip olmadığımız ortada.

“BU ALTYAPI İLE 5G'YE GEÇMEK HAYAL”

Adıgüzel, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* BTK'nın 2020 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'na göre Türkiye'nin toplam fiber uzunluğu 396.905 kilometre. 2013 yılından sonra fiber abone sayısındaki artış hızının ciddi ölçüde yavaşladığı görülüyor.

* Bu altyapı ile 5G'ye geçmek hayal. Cumhurbaşkanı ‘fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur' diyor ama asıl fibere gerekli yatırımı yapmayan kendi iktidarı.

* Bugün Türkiye'nin fiberde geri kalmışlığının en büyük sorumlusu Türk Telekom'un özelleştirme kararında imzası olanlardır.

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