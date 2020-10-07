CHP’li Ağbaba ‘Fatih Projesi’nde dağıtılan tabletlerin akıbetini sordu

SÖZCÜ'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “500 bin öğrenciye ücretsiz tablet” açıklamasının ardından Malatya'da on binlerce öğrencinin bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmadığı için bir yılının heba olduğunu ifade etti.

“CORONA EĞİTİM GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYDU”

2011 yılında Fatih projesi kapsamında dağıtıldığı iddia edilen tabletleri soran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*2011 yılında başlatılan ve dünyanın ‘en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketi' olarak tanıtılan FATİH Projesi kapsamında 18 milyon 228 bin öğretmen ve öğrenciye tablet dağıtılacağı söylendi.

*Bu tutmayınca daha sonra 2018 yılında İsmet Yılmaz'ın Bakanlığı döneminde de öğrencilere 2 milyon 700 bin bilgisayar dağıtılacağı sözü verildi.

*Corona salgını sürecinde milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime katılamaması, Türkiye'nin eğitim gerçeğini tüm açıklığıyla ortaya koydu. FATİH Projesi kapsamında öğrencilere ne doğru dürüst bilgisayar ve tablet dağıtılmış, ne de okullara söz verildiği gibi fiber optik internet erişim altyapısı kurulmuş.

*2020 Türkiye'sinde öğrenciler internete erişemediği için evlerinin çatılarına çıkıyor ve hayatlarını riske atıyor. 8 yaşında Çınar Mert'in 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi bir ‘uzaktan eğitim' cinayetidir ve bu cinayetin baş sorumlusu 2020 Türkiye'sinde bilgisayar ve internet sağlayamayan yetkililerdir.

“AKP TÜRKİYE’SİNDE ÖĞRENCİLER EN TEMEL HAKLARINDAN MAHRUM EDİLMİŞTİR”

Malatya'da EBA sisteminden dolayı derslerine giremeyen binlerce öğrencinin olduğunu ifade eden Ağbaba şunları kaydetti;

*Milli Eğitim Bakanı ‘Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz' diyor ama bilgisayarı, tableti ve interneti olmayan çocuklar EBA'ya erişemiyor, öğrenciler eğitim alamadan dönemlerini heba ediyor.

*Malatya'da eğitim hayatı durma noktasına gelmiş durumda. Bilgisayarı, tableti olmayan binlerce çocuk var. Bilgisayarı veya tableti ‘şanslı' binlerce çocuğun ise ne yazık ki internet erişimi bulunmuyor.

*Malatya'da merkez ilçelere bağlı mahallelerde bile internet altyapısı olmayan yerler var. Öğrenciler ve veliler çaresiz şekilde Anayasal bir hak olan eğitim hakkı için devletten yardım istiyorlar. 21. yüzyıl AKP Türkiye'sinde öğrenciler en temel haklarından bile mahrum bırakılmış durumda.

“NE KADARLIK HARCAMA YAPILMIŞTIR?”

CHP'li Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verdiği önergeyle FATİH Projesi ve uzaktan eğitim sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Ağbaba'nın önergesinde şu sorular yer aldı:

1. FATİH Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan tablet ve bilgisayar sayısı kaçtır? Bu süreçte bu materyaller kaç sayıda öğrenci ve öğretmene dağıtılmıştır?

2. Proje kapsamında kaç sayıda okula fiber optik internet altyapısı kurulmuştur? Malaya ilinde fiber optik altyapılı internet erişim bağlantısı sağlanan okul sayısı kaçtır?

3. 2010 yılından bu yana FATİH Projesi kapsamında bütçeden yıl ne kadarlık harcama yapılmıştır?

4. COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime bilgisayar ve tablet yokluğu ve internete erişemediği için katılamayan öğrenci sayısı kaçtır?

5. Salgın sürecinde Malatya ilinde uzaktan eğitime katılamayan öğrenci sayısı kaçtır? İnternet erişimi olmayan bölgeler için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

6. Salgın sürecinde sürdürülen uzaktan eğitime kaç öğretmen ve öğrenci FATİH Projesi kapsamında kendilerine dağıtılan bilgisayar ve tableti kullanarak erişmektedir?

7. Engelli öğretmen ve öğrencilerin eğitime erişilebilirliği açısından ne gibi çalışmalar yapılmıştır?