CHP’li Ağbaba: Güne yine AKP faşizmi ile uyandık!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

“DÜKEL VE YILDIZ SERBEST BIRAKILMALIDIR”

“Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısı yapan Ağbaba, konuya ilişkin Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Güne yine AKP faşizmi ile uyandık. Tele1 Ankara Tem. İsmail Dükel ile OdaTv Ankara Haber Müd. Müyesser Yıldız gözaltına alındı.

* Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak, bitip tükenmişliğin resmidir. Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır.