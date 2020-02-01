CHP’li Ağbaba: İktidar deprem araştırma komisyonu kurulmasını istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından muhalefetin vermiş olduğu deprem araştırma önergesinin reddedilmesini eleştirdi.

“İMAR BARIŞI BÜYÜK BİR FELAKETE YOL AÇACAK”

AKP'nin açıklarının ortaya çıkmaması için deprem araştırma komisyonun kurulmasını önergesini reddettiğini belirten Ağbaba, “Ama insanlar görüyor. Özellikle ilerleyen süreçte önümüze gelecek olan bu imar barışı Türkiye için büyük bir felakete yol açacak. İnternet üzerinden binayı görmeden para almak için başvuru kabul ettiler. O binaları ruhsat, kimlik verdiler o da ayrı bir sorun olacak. Deprem araştırma komisyonu daha önce de reddedildi bugün de reddedildi. AKP kendi döneminde yapmış olduğu o hukuksuzlukların ortaya çıkmasını istemiyor. Kızılay'da bir gazeteci bir olayı ortaya çıkardı şimdi yapılan bağışlara bakıyoruz. Mevcut başkan geldikten sonra beş kat artmış oradaki bağışların da nereye gittiğinin sorgulanması gerekiyor” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA SORUMLULUK AKP VE KÜÇÜK ORTAĞININ”

Kızılay içinde komisyonun kurulması gerektiğini ifade eden Ağbaba, “Deprem araştırma komisyonun kurulmasını biz siyaseten istemedik çünkü Türkiye'deki depremin bir daha yaşanmaması, tedbir alınması için bu komisyonun kurulmasını istedik. Türkiye sonuçta bir deprem bölgesi. İstanbul'undan Ankara'sına, Malatya'sından Elâzığ'ına kadar bir deprem bölgesi buna rağmen bu araştırma önergemizi reddettiler. Bizim amacımız deprem komisyonunu kurarak yeni felaketlerin önüne geçmek. Bundan sonra sorumluluk AKP ve küçük ortağının” ifadelerinde bulundu.