CHP’li Ağbaba’dan baro seçimlerinin ertelenmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü salgını gerekçesiyle baro genel kurulları seçimlerinin 2 ay ertelenmesine sert tepki gösterdi.

“TÜRKİYE YENİ BİR OHAL DARBESİYLE KARŞI KARŞIYADIR”

Salgın bahane edilerek yeni bir OHAL yaratıldığını ifade eden CHP'li Ağbaba, ”İktidarın sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerine tavrı pandemi sürecinde daha da netleşti. Salgında Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacıları Birliği gibi meslek örgütleri hiçbir karar alma aşamasına dahil edilmediği gibi bir de tehditlerle hedef gösterildi. Baroların ‘Çoklu Baro Yasasına' karşı en Ankara'ya yürüyüşleri yine salgın gerekçesiyle engellendi ve baro başkanları emniyet güçleri tarafından darp edildi. Muhalif örgütlerin, STK'ların ve meslek örgütlerinin sesi çıkmasın diye corona gerekçe gösterilerek her türlü demokratik hak ve eylemler engellendi. Şimdi de Baro seçimleri, yasalara aykırı şekilde bir genelgeyle ertelendi. Türkiye, olağanüstü hukuksuzlukların vuku bulduğu yeni bir OHAL darbesiyle karşı karşıyadır. İçişleri Bakanlığı genelgesinin, Anayasanın ve yasaların üzerine çıkarıldığı bir olağanüstü hâl süreci yaşıyoruz. Çoklu Baro Yasası'ndan sonra yandaş baroların kurulup seçimlere yetişemeyeceği anlaşılınca İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle yasaları çiğneyerek seçimleri ortadan kaldırılıyor. Böylece seçimlerin ertelenmesiyle hem yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırılacak, hem de mevcut yönetimin koltukta kalma süresi uzatılacak” diye konuştu.

“BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK VE SİYASİ FIRSATÇILIKTIR”

AKP'nin kongre ve mitinglerine izin verilmesine rağmen baro seçimlerinin ertelenmesine ikiyüzlülük olarak yorumlayan Ağbaba şunları kaydetti:

* Corona nedeniyle meslek örgütlerine yasak getiriliyor, ‘barolar seçim yapamaz' deniliyor ama ne hikmetse siyasi partilerin kongrelerini gerçekleştirilmesinde bir sakınca görülmüyor. AKP'nin işine geliyorsa düğün serbest, miting serbest, çay fırlatmak serbest, kongreler serbest; işine gelmezse tüm sağlık önlemlerinin alınsa bile, tümüyle yasalara uysa bile, en demokratik hak olsa bile toplantılar ve etkinlikler yasak.

* Bunun adı ikiyüzlülük ve siyasi fırsatçılıktır. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul ve etkinliklerini iki aylığına ertelenirken AKP kongreleri bir bir yapılıyor.

* Basından takip ettiğimiz kadarıyla bu kongrelerde yoğunluk nedeniyle ne pandemi kurallarına uyuluyor ve sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Tüm tedbirlerin alındığı meslek örgütleri etkinlikleri yasaklanırken AKP kongrelerinde toplu fotoğraf çekiliyor. Bu fırsatçı kararların ne amaçla alındığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

* Saray iktidarı, meslek örgütlerinin, STK'ların, muhaliflerin sesini kısarak ülke gerçeklerinin üzerini örtülmek isteniyor. Bu hukuka, avukatlara ve savunma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Biz CHP olarak bu hukuksuzluğu kabul etmeyip genel kurulunu tarihinde gerçekleştirecek olan Barolarımızın yanında olacağız.