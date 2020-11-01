CHP’li Akın’dan iktidara ‘fay yasası’ tepkisi: Türkiye’nin bir dakika daha kaybedecek zamanı yok

İzmir'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ve depremden sonra tsunaminin vurduğu Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesini gezen CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptığı açıklamada, yıllardır gündemde olan ancak TBMM'nin gündemine getirilmeyen ‘Fay Yasası'nı sordu.

Fay yasası ile ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir takım çalışmaların kamuoyu ile paylaşıldığını ancak bir somut bir adım atılmadığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, TBMM'ye bir yasal düzenleme yapılması için çalışma gönderilmediğini söyledi.

“58 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ İKTİDARIN OYLARIYLA REDDEDİLDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hazırlanan fay yasasının komisyonlarda beklediğinin altını çizerek şunları söyledi;

*Meclis açıldıktan sonra bir düzenleme gönderilecekti. Bir ay oldu Meclis açılalı. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Yaşanan her deprem sonrası ‘mış gibi' yapılıyor. Bizim hazırladığımız fay yasası ilgili komisyonda bekliyor.

*Meclis'i deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. İktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş.

*Bir kısmı da Meclis başkanlığı tarafından işleme dahi alınmamış. İktidarın çözüm üretemediğini yaşadığımız acı tecrübelerle görüyoruz. Somut adımlar atılması gerekiyor.

CHP'li Akın, Türkiye’nin deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğuna dile getirerek, yaşanan her depremin bir kez daha hızlı ve rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Akın, “Hep dendiği gibi deprem değil binalar öldürüyor. Ülke insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için acilen adım atılması gerekiyor. Fay yasası önemli evet! Hızlı ve doğru adımlarla kentsel dönüşüme de ihtiyaç var. Türkiye’de her afet sonrası bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede? Meclis'e ne zaman gelecek? Türkiye'nin bir dakika daha kaybedecek zamanı yok” dedi.

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