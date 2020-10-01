CHP’li Alban: 2 bin hektarlık alanda ağaç kesildi, imar planı şüphesi var!

Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban, Seydikemer ilçesindeki Çaltözü ve Alaçat kırsal Mahalleleri'nde yaptığı incelemede bölgedeki ormanlık arazide yaklaşık olarak 2 bin hektarlık alanda ağaç kesimi yapıldığını belirterek şunları söyledi:

* Daha sonra kesilen ağaçların geri kalan kısımlarının tamamının köklerinden söküldüğünü ve kesim yapılan alanın içine ulaşım yollarının açıldığını tespit ettik.

* Bölgede yaşayan yurttaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, kesilen ormanın içine güneş enerji santrali kurulmak istendiği, bu nedenle 10-12 yıllık ağaçların kesildiği öne sürüldü.

* Yerel yetkililerle konu hakkında yaptığımız görüşmede ise ‘Kesilen bu kızılçam ağaçlarının yerine, ıslah edilmiş çabuk büyüyen ağaç dikeleceği’ tarafımıza iletildi.

MAHALLE HALKI İLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Alban mahalle halkıyla birlikte arazide inceleme yaparak, genç ağaç diye tabir edilen boyları 10-15 metreyi bulan ağaçların tamamının kökünden söküldüğünü, yaklaşık 2 bin hektarlık alanda birçok kızılçam ağacının kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

* Yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen bilgi sonrasında tam bir çelişki ortaya çıktı.

* Bana, ‘Bu ağaçları ıslah edilmiş yeni türleri dikmek için kestiklerini' söylediler. Bu nasıl bir mantık anlayamadık.

* Boyları 10 metreyi aşan ve genç olarak nitelendirilen bir ağacı ne diye sökersin? Kesim yapılan alan zaten yetişmiş ve genç ağaçlardan oluşuyor.

* Kızılçam ağacı dikmek için kızılçam ağaçlarını kökünden sökmüşler. Burayı kesmenin amacı bana göre farklı.

* Kesim yapılan yerlerin içine ulaşım yollarının açılması buraya bir imar planı yapıldığı izlenimini veriyor. Konuyu takip edeceğim.

“BURAYA İMAR DÜZENLEMESİ YAPMA HAZIRLIĞINDALAR”

Milletvekili Alban açıklamasının devamında ise “Mahalle halkının itirazları üzerine kesim işleminin şu an Çaltözü Mahallesi'nde durduğu, Alaçat Mahallesi'nde ise devam ettiği, birçok genç ağacın kesim amacıyla işaretlenmiş olduğu, tespitlerimiz arasındadır. Ayrıca gözlemlerimiz neticesinde, ağaçların kökünden sökülüp, ulaşım yollarının açılması buraya bir imar düzenlemesi yapılacağı kanaatini oluşturmuştur” diyerek önergedeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

Alban, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aşağıdaki soruları yanıtlamasını istedi:

* Henüz 10 ila 15 yaş arasında bulunan ve yetişmiş genç ağaç olarak nitelendirilen bu kızılçam ağaçları hangi amaçla kesilmiştir?

* Adı geçen mahallelerin bulunduğu arazide ne kadarlık bir alanda ağaç kesimi yapılmış, kaç adet ağaç kesilmiştir?

* Boş arazilerin yeni dikim yeri olarak belirlenip ağaçlandırılması beklenirken, hali hazırda yetişmiş ağaçları kesip, yerine fidan dikip büyümesini beklemek, yapılan işlem açısından bir çelişki değil midir?

* Kesildiği belirlenen ağaçlar nerede depolanmıştır?

* Bölgede halen kesim için işaretlenmiş birçok ağaç bulunmaktadır. Kesim işlemi devam edecek midir?

* Kesim işleminin yapıldığı ormanlık alanın içine ulaşım yollarının açılmasının anlamı nedir? Buraya bir imar işlemi yapılacak mıdır?