CHP’li Alban: AKP Ardahan’ı askıya almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 81 kentte esnafın ve KOBİ'lerin sorunlarını yerinde incelemek için görevlendirilen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ardahan’a geldi.

“İKİ KAPI VAR BİR BACA YOK”

Bölge esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen Alban, Ardahan'ın kaderine terk edilmiş bir il görünümde olduğunu söyledi.

İl olduğunda 190 bin nüfusunun şu anda 100 binin altına düştüğünü kaydeden Alban, şöyle konuştu:

* Ardahan'ın iki kapısı var ancak bir bacası yok. Ardahan'ın fabrikaları nerede? Organize sanayisi var ama yok denecek durumda.

* Üretim neredeyse sıfırlanmış. AKP hükümeti Ardahan diye bir kent olduğunu unutmuş.

* Askıda ekmek kampanyası başlatan iktidar ortakları, burada yaşayan vatandaşı askıya almış.

“YETERLİ TEŞVİK VERİLMEDİĞİ İÇİN GÖÇ VERİYOR”

“Sarayda oturup keyif çatanlar, 18 yıldır Ardahan'ı unutmuş. Bir emekli maaşı veya asgari ücretle geçinsinler de görelim” diyen CHP'li Alban, “Biz bu iktidarı istifaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Besicilikte çok önemli bir potansiyele sahip olan Ardahan'ın, iktidar tarafından yeterli teşvik verilmediği için bu değerini üretime çeviremediğini vurgulayan Alban şunları kaydetti:

* Ardahan'daki temaslarda gördük ki, çiftçi ve esnaf perişan halde. Esnaf, kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Kullanılan kredileri keşke çekmeseydik diyor.

* Ardahan'ın geçim kaynağı hayvancılık bitmiş, besici hayvanlarına kışın nasıl bakacağının hesabını yapıyor, ancak işin içinden çıkamıyor.

* Yapılacak erken seçim Ardahan için bir çıkış yolu olabilir. AKP iktidarının Ardahan'a verecek bir şeyi yok.