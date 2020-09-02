CHP’li Arı: Vatandaşlar kentsel dönüşüm mağduru oldu

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, Antalya'nın Kepezaltı ve Santral mahalleleri kentsel dönüşüm projesinde konutların zamanında teslim edilmediğine dikkat çekti.

“NE ZAMAN BİTECEĞİ DE BELLİ DEĞİL”

Söz konusu kentsel dönüşüm projesinin 2019 yılı sonunda bitirilip konutların teslim edilmesi gerektiğini hatırlatan Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* Sadece 460 hak sahibinin konutu 28 Temmuz'da teslim edilebildi ve geriye dönük 4 aylık ödenmemiş kira alacakları var. Bin 800 konutun ise halihazırda inşaatı devam ediyor ve şu an itibariyle 5 ay kira alacakları ödenmemiş durumda, ne zaman biteceği de belli değil.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokulan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2’nci maddesi kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

* Bu doğrultuda zamanında inşaatı bitiremediği için kira yardımı ödemelerini belli bir süre kendisi yapan firma ‘artık ödemeleri bakanlık yapacak’ diye durdurdu.

* 36 ayı dolan hak sahipleri mağdur olmasın diye Şubat ve Mart, 2020 kira ödemelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi kaynakları ile yaptı. Belediyenin kira yardımı ödemeleri için bakanlığa yazdığı yazıya da herhangi bir cevap verilmediğini öğrendik.

“KİRA YARDIMI BEKLEYEN VATANDAŞ ZORDA”

Bu durumun kira yardımı bekleyen vatandaşı zora soktuğunu dile getiren Arı açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Covid-19 küresel salgın hastalığı ile mücadele içinde olunan ve vatandaşın her zamankinden daha çok devletinin yardımına ihtiyacı duyduğu bir dönemden geçilmektedir.

* Bakanlığın kayıtsız kalması kabul edilebilecek bir durum değildir. ‘Kentsel dönüşüm yapıyoruz’ diyen, ‘örnek projeler yapıyoruz’ diyen iktidar vatandaşı mağdur etmektedir.

* Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşı mağdur etmiştir. Kepezaltı ve Santral mahallesi vatandaşlar mağdur olmuştur. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Bakanlığı göreve davet ediyorum.

* İnşaatın bir an önce bitirilmesi için vatandaş gerekli denetimlerin yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor. Burada esas olan inşaatın zamanında bitirilmesidir

CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı’na vereceği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyacağını da kaydetti.