CHP’li Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslendi: Bu çile bitmeli!

4 yıldır atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin sorunlarına çözüm üretilmesini talep eden Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin artık harekete geçmesini istedi.

”SÖZÜNÜZÜ TUTUN”

Salgın günlerinde stratejik bir sektör olan tarım ve gıdanın öneminin daha da fazla ortaya çıktığını aktaran Barut, “Tarımda kritik öneme sahip meslektaşlarımıza olan ihtiyaç artarak sürüyor.

Atama bekleyen, ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerimizin sorunlarına duyarsız kalmayın, verilen sözleri tutun artık bu atamaları yapın ve bu çile bitsin” diye konuştu.

“BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN”

Tarımda atama bekleyenlerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Ayhan Barut, sözlerini şöyle tamamladı:

* Bu kadar eğitim almış on binlerce ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin mağduriyeti verilen sözlere rağmen bitmedi.

* Önceki Bakan Eşref Fakıbaba’nın verdiği 10 bin 551 personel alımı sözü tutulmadı. Yapılacağı söylenen 2 bin 153 kişilik personel alımı da çok yetersiz.

* Bu konuda meslektaşlarımız çok büyük sorun yaşıyor. Bu atamalarda kadro sayısının arttırılmasını bekliyor ve istiyoruz. Ek atama için branş dağılımında herkese eşit ve adil yaklaşılmasını istiyoruz. Bu çağrıya kulak verin.