CHP’li başkandan ABD başkonsolosuna ret!

Aziz GÜVENER

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD Başkonsolosluğu'ndan bir süre önce randevu talebinde bulunulduğunu belirterek, “Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu gündemini belirtmeden Bolu Belediye'mizden randevu istemiştir. Biz gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin randevu talebini yerinde görmedik. Ve onlara yazılı olarak da bu kararımızı ilettik” dedi.

“ÖZÜR DİLEMEDİKLERİ SÜRECE VERİLMEYECEKTİR”

Özcan, randevu talebinin geri çevirme nedenine ilişkinde şu ifadeleri kullandı:

*Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi rahatsız eden terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı, Türkiye'ye karşı yaptırım kararlarından vazgeçmediği ve ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı yazdığı hakaret dolu, diplomatik nezaketten uzak mektup için özür dilemediği sürece, Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir suretle hiçbir ABD'li resmi temsilciye randevu verilmeyecektir.