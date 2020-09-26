CHP’li başkan gelir gider tablosunu belediyeye astı

Seçim öncesi şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sergileyeceklerini belirten Selahattin Ekicioğlu yaklaşık 18 aylık sürecin ardından güncel borç tablosu ile birlikte görevi devraldığı dönemdeki borç tablosunu dev afişler yaptırarak belediye binasına astırdı.

Vatandaşların belediyenin ekonomik gücünü ve nereden nereye geldiğini görmeleri için afişlerin bir süre asılı kalacağını belirtti.

BORÇ 90 MİLYON LİRA AZALDI

Belediye Hizmet binasına asılan her iki tablo karşılaştırıldığında ise 18 aylık süreç içerisinde borçların AKP’li Belediye Balkanı Yaşar Bahçeci dönemine nazaran yaklaşık 90 milyon lira azaldığı dikkat çekti.

Görevi devraldıklarında belediyenin 462 milyon lira borcu olduğunu dile getiren Ekicioğlu, “Ödediğimiz borç miktarı daha fazla ancak hammadde ve hizmet alımlarıyla birlikte biraz da borçlanma söz konusu oldu. Buna rağmen 18 aylık süreç içerisinde göreve geldiğimiz durumdaki 462 milyon TL’lik borcu 373 milyon TL’ye kadar indirdik. Yani yaklaşık 90 milyon lira borç ödedik. Borcun azaltılmasında israfın önüne geçmemiz, ihale ile alınan mal ve hizmetlerin bir bölümünü belediye olarak kendimiz üreterek temin etmemiz etkili oldu” diye konuştu.