CHP’li başkana teşekkür eden doktora soruşturma

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi Sibel Gören geçtiğimiz gün Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak kendilerine maske ve ve eldiven gönderen CHP’li İzmit Belediyesi’ne teşekkür etmişti.

Gören mesajında, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan @fatmakaplan #fatmakaplanhürriyet ve #izmitbelediyesine çok teşekkürler…” ifadelerini kullanmıştı.

Sibel Gören, bugün yeni bir paylaşım yaparak hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“BURADAKİ SUÇ UNSURU NEDİR?”

Gören, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış,savunmam isteniyor.Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum.

* Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken…

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP VERMEDİ

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

