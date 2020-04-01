CHP’li başkandan işçilere rekor zam

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi AKP’den 50 milyon liralık bir borçla devir alan ve borçlar nedeniyle zor günler geçiren CHP’li Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ile Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, 2020-2022 yılı arasında işçilere verilecek olan zam oranında anlaşmaya vardı.

Belediye başkanı ve sendika başkanı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nde işçilere ilk bir yıl için yüzde 42, ikinci yıl için ise yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

‘HAKKINI VERMEK BOYNUMUZUN BORCU’

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, ”İşçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur. Beraber mesai yaptığımız işçi kardeşlerimize gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi oranda artış yaptık. İşçi kardeşlerimizin endişelerini çok büyük oranda giderdiğimize de inanıyorum. Çalışanlarımızın daima yanında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

‘EN UFAK PÜRÜZ YAŞAMADIK’

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek de belediyede çalışan işçiler için güzel bir zam oranı aldıklarını ifade ederek, ”Yapmış olduğumuz sözleşmede işçi arkadaşlarımızın maaşlarına ilk yıl yüzde 42 zam, ikinci yıl yüzde 15 zam yapılmıştır. Görüşmeler sırasında en ufak bir pürüz yaşanmamıştır. Karşılıklı anlayış ve diyalogla tatlı sona ulaşılmış olup, prosedür tamamlanmıştır. İşçisinin emeğinin karşılığını vererek hakkını gözeten, halkıyla işçisiyle el ele gönül gönüle olan sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yapan başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.