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CHP’li başkanın küçük kızı coronaya yakalandı

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in kızı Ela Gürel'in corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Gürel, kızının coronaya yakalandığını sosyal medyadan duyurarak dua istedi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 23:23, 19/10/2020
Haberler Gündem
CHP’li başkanın küçük kızı coronaya yakalandı

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel’in kızı Ela Gürel’in corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Küçük kızının corona virüsüne yakalandığını belirten Başkan Gürel, “Dua edin” dedi.

“ELA HANIM ÇOK İYİ”

Küçük kızının COVID-19 testi sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

* Tatlı kızımız Ela'ya COVID-19 tanısı kondu.

* Ben ve eşim de gereken testleri yaptırdık. Bizler negatifiz.

* Ama kızımız pozitif olduğundan dolayı 14 gün boyunca evimizde karantina süreci yaşayacağız.

* Ela hanım çok iyi, bizler de çok iyiyiz. İnşallah bu süreci sorunsuz tamamlarız.

* Dualarınızı eksik etmeyin lütfen…

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