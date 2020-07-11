CHP’li başkanın makam odasındaki eşyaya haciz

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında yol yapım ve kilit parke ihalesini alan ve 2019 yılı içerisinde işi tamamladığı belirtilen firma, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle başvurduğu Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nden icra kararı çıkarttı. Belediyeye gelen icra memurları, başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi. Alacaklı firma yetkilileri, ihaleyi 2016 yılında aldıklarını, 2017'de sözleşmesini imzaladıklarını belirterek”Biz bu işin bir kısmını eski yönetim döneminde bir kısmını ise bu yönetim döneminde tamamladık. Birçok kez geldik, geri çevrildik. Bu yüzden böyle bir yola başvurduk” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şöyle konuştu:

NEDEN BEKLEMİŞ?

“Bu firma 2016 yılında önceki belediye başkanı döneminde parke döşeme işi almış, 30 milyona yakın bir iş. Parasının bir kısmını daha önce almış. Biz de son 6 ayda 6.5 milyon TL. ödedik. 5.8 milyon TL parası kaldı onu da ödüyorduk, beklese bundan öncekileri ödediğimiz gibi bu da ödenecek, fakat ona rağmen hacze geldiler.

Bu kişi Ceyhan'da yargılanan bir müteahhitmiş, savcılığın iddialarına göre 5 yıl irtikap, rüşvet alma ve rüşvet verme suçundan davaları var. 2016 dan bugüne kadar devam eden bir iş bu kadar yıl niye beklemiş? 2016'da yapılan işin ederiyle bugüne baktığımızda ne kadar fiyat farkı olduğunu gösteriyor. Bizim belediyeyi devraldığımız tablo bu ama Adana'yı bu tablodan çıkartacağız. Bize ‘Neden bu borcu gündeme getiriyorsunuz' diyorlar. Makam odamızı haczettiler. Bu iyi niyetli bir iş değil. Bu toplum ve millet nezdinde bizi küçük düşürme teşebbüsü, ama bu iş ters tepecektir. Biz borçlu belediyeyi iş yapar hale getirme çabası gösteriyoruz. Her yıl 60 milyon borç ödeyen, 4.5 milyar borçlu bir belediye devraldık. Ama hizmet yapar hale getireceğiz.