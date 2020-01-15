CHP’li başkanlardan toplantıya katılmama kararı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi”ne Kanal İstanbul göndermeleri damgasını vurdu.

Projenin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını vermeden konuşan Cumhurbaşkanı, “Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir” dedi. İmamoğlu da, törenin ardından, kendisiyle ilgili yapılan açıklamalara ilişkin, “Tavrı nezaketsiz buluyorum. Konu akıllı şehirler sanıyorduk ama değişmiş, onu gördük. Başka şeyler konuşuldu. Biz de kendi değerlendirmemizi yapacağız” diye konuştu. İmamoğlu, kendisi eleştirilirken ekrana görüntüsünün verilmesine ilişkin de, “ya reji ya da salondakiler çok seviyor herhalde” dedi. Üç büyükşehir belediye başkanının katılacağı oturuma da CHP’li belediye başkanları “yapılan nezaketsizlik” gerekçesiyle katılmadı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank “İstanbul’a hizmet edenler her zaman hedefte olmuştur” diyerek, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemine vurgu yaptı. Varank, “O dönemki hizmet anlayışı günümüzde devam etmiyor” diyerek de isim vermeden CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan İmamoğlu'nu eleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise konuşmasında Kanal İstanbul projesine değinerek, bu projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.