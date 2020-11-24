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CHP’li Belediye Başkanı coronaya yakalandı

Denizli’de Merkezefendi ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Şeniz Doğan corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Selami AYDIN
Güncellenme: 15:10, 24/11/2020
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CHP’li Belediye Başkanı coronaya yakalandı

Denizli'de 311 bin nüfuslu Merkezefendi Belediyesi'nin CHP'li başkanı Şeniz Doğan corona virüse yakalandı. Doğan soğuk algınlığı belirtileri göstermesinden sonra bu sabah yaptırdığı testten pozitif sonuç çıktığını açıkladı.

Hastalığa yakalandığını sosyal medyadan takipçilerine duyuran Doğan, “Soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle bu sabah yapılan Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürecinde evimde olacağım. Hastalıktan korunmak için lütfen pandemi önlemlerine uygun davranalım” ifadelerini kullandı.

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