CHP’li belediye başkanı istifa haberlerini yalanladı: CHP benim yuvam, başka yere gitmem

Muğla'nın CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hakkında çıkarılan ‘başka partiye geçecek, bu nedenle de CHP Genel Merkezi'nin istifasını istediği’ iddialarını yalanladı. Karaca, “Siyasi hayatım boyunca CHP'deyim. CHP benim yuvam, başka yere gitmem. Partim de dimdik arkamda!” dedi.

Fethiye'deki yerel bir gazetede “Genel merkez tarafından Alim Karaca'nın istifasının da istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile de arasının açıldığı belirtilen Alim Karaca'ya, CHP Genel Merkezi yaşanan sıkıntılar nedeniyle Başkanlığı bırakması istendi” şeklindeki haberle ilgili Alim Karaca açıklama yaptı.

“GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLER”

“Gerçeği yansıtmayan haberler” diyen Başkan Karaca, “Siyasi hayatım boyunca CHP'deyim. CHP benim yuvam, başka yere gitmem. Partim dimdik arkamda! Geride kalan üç buçuk zaman diliminde Fethiye halkının daha rahat ve ferah bir şekilde yaşaması için hizmete ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ben görevimin başındayım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum partim Cumhuriyet Halk Partisi de dimdik arkamda” diye konuştu.

“KARACA'NIN YÜZDE YÜZ ARKASINDAYIZ”

CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir ve beraberinde ilçe yönetimi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya destek ziyareti gerçekleştirdi. Meclis salonunda yapılan ziyarette Mehmet Demir, “Belediye Başkanımızın yüzde yüz arkasındayız. Asparagas haberlere kimsenin inanmayacağını biliyoruz. Biz hukuk boyutunda mücadelemizi vereceğiz. CHP İlçe Yönetimi ve Alim Karaca daha güzel günler göreceğiz” dedi.

“YAPILAN ANKETLER ORTADA”

Yapılan üç farklı ankette çok iyi bir şekilde sonuçların çıktığını söyleyen Karaca, “Son kamuoyu araştırmaları ortada. Bunlardan bir tanesi yüzde 56, diğer 57,4 ve son olarak Avrasya'nın yapmış olduğu ankette Türkiye'de dereceye girdik. Yüzde 63,1 son ankette şahsımıza çıkan destek. Önümüzde daha çok süre var. Biz daha yeni başlıyoruz” dedi. Karaca önümüzdeki süreçte hizmetlerin artarak devam edeceğine de dikkat çekt

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