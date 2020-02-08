CHP’li Belediye Başkanı Karalar, Adana’da bu mesajı verdi: Milletin parasının nasıl kullanılacağını gösterdik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün katıldığı “Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru” adlı temalı toplantının ev sahipliğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Başkanı Zeydan Karalar, toplantının açılış konuşmasında, “Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk ve ağır bir yük var. Görevimiz sadece yönettiğimiz kentle sınırlı değil. Bunun çok çok ötesinde bir sorumluluk taşıyoruz. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor” dedi. Zeydan Karalar, CHP'li belediyelerin maddi olarak zor şartlar altında görevi devralmalarına rağmen, tasarruflu kullanım ve belediye hizmetlerini eski yönetimlerin yaptıkları ödemelerin çok altında fiyatlarla gerçekleştirerek fark ortaya koyduklarını kaydetti. Ardından şu çıkışı yaptı: “Yeni seçilen belediye başkanlarımızın, teslim aldıkları belediyelerin olağanüstü ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Ama buna rağmen çok kısa sürede neler yapabileceklerini kamuoyuna gösterdiler. Kısa zamanda milletin parasının nasıl kullanılması gerektiğini tüm Türkiye'ye gösterdik.”