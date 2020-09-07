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CHP’li belediye başkanı ve eşi corona oldu

Kastamonu’nun Araç İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve eşi corona virüsüne yakalandı. Başkan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN
18:00 -
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CHP’li belediye başkanı ve eşi corona oldu

Corona virüs şüphesi nedeniyle 1 haftadır evde kendilerini karantinaya alan Araç İlçe Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve eşinin test sonuçları pozitif çıktı. Başkan Sarıkaya, corona virüsüne yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN”

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak coronaya yakalandıklarını duyuran Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili Hemşehrilerim, Covid-19 şüphesiyle eşim ve ben 1 haftadır kendimizi evde karantinaya almış bulunmaktaydık. Dün yapılan test sonucumuzun pozitif olduğunu öğrendik. Tedavi sürecimiz evde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem çevresindekileri korumak adına tedbiri elden bırakmamasını rica eder hasta olanlara acil şifalar dilerim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

TÜRKİYE'DEKİ VAKALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 Eylül Pazar gününün tablosuna göre, son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 673 oldu. Dün bin 578 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 279 bin 806'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftada günlük hasta sayısı en çok artan illerin; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olduğunu belirtti. Koca, ağır hasta sayısı en çok olan illerin ise İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olduğunu duyurdu.
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Son güncelleme: 18:06 07.09.2020
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