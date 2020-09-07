CHP’li belediye başkanı ve eşi corona oldu

TÜRKİYE'DEKİ VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 Eylül Pazar gününün tablosuna göre, son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 673 oldu. Dün bin 578 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 279 bin 806'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftada günlük hasta sayısı en çok artan illerin; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olduğunu belirtti. Koca, ağır hasta sayısı en çok olan illerin ise İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olduğunu duyurdu.