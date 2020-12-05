CHP’li belediye çalışanlara yüzde 40 zam yaptı

Türkiye’de milyonlarca asgari ücretle çalışan insan açıklanacak olan rakamı sabırsızlıkla beklerken, CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin lira yapıldı. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kara geçirdiklerini belirterek, personele de hakkını verdiklerini söyledi.

YÜZDE 40’A VARAN ZAM

Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanlara yapılan zamları açıklayan Ekicioğlu, “Çalışanlarımıza yüzde 15 ve yüzde 35 arasında değişen zamlar yaptık. Zamlarda yapılan artışların genel ortalaması ise yüzde 25’i buldu. Sosyal haklar da dahil edildiğinde işçilerimize yüzde 40’a varan bir zam yapmış olduk. Sendika temsilcisi arkadaşlarımız ve görevlendirdiğimiz 2 arkadaşımızla birlikte çalışanları yerinde gözlemledik. Bunun sonucunda aldığımız yüzde 15’lik zam kararını hem masa başı hem de kolay işlerde çalışanlar için aldık. Yüzde 35’i ise sahada ve aynı zaman da vasıflı olmak üzere çok zor şartlar da çalışan arkadaşlarımız için aldık. Yani affedersiniz kötü koku altında kanalizasyon işinde çalışan arkadaşlarımız, çöpte çalışan arkadaşlarımız, silindir ve greyder gibi ağır iş makinaları ile çalışan arkadaşlarımız için aldık” dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DA EKLENDİ

Çalışanların sosyal haklarında da önemli iyileştirmeye gidildiğini dile getiren Ekicioğlu, “Daha önce Ramazan ve Kurban Bayramında 75 lira olarak 2 kez verilen ikramiyeleri 500 liraya çıkardık. Ayrıca 1 Mayıs İşçi Bayramında da ikramiye vereceğiz. Yani çalışan arkadaşlar yılda 3 bayram ikramiyesi olarak toplam 1500 lira alacaklar. 3 lira olan günlük yemek ücretlerini 10 liraya, 3 çocukla sınırlı olmak kaydıyla çocuk yardımını 25 liradan 50 liraya çıkardık. Öğrenci yardımında da artışa gittik. Yani Sosyal Haklar Noktasında yüzde 300’lerden yüzde 700’lere varan artış gerçekleştirdik” diye konuştu. Başkan Ekicioğlu, 8 Aralık Salı günü sendika başkanlarının da katılacağı törenle anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

BÜRODA ÇALIŞANLA KANALİZASYONDA ÇALIŞAN AYNI ZAMMI ALMAMALI

Sendika temsilcilerinin bütün çalışanlar için aynı oranda zam yapılmasını istediğini vurgulayan Ekicioğlu, “Bu teklifi kabul etmedik. Çünkü sabah 8’de işe gelip büroda çalışanla, sabah 5’de kanalizasyonda çalışan personele aynı oranda zam yapılması haksızlık olurdu. Büro personeli ile saha personeli arasında ayrımcılığı kimse kusura bakmasın ama yapacağız. Çalışanla çalışmayanı ayıracağız. Belediyemiz bünyesinde çalışan şirket işçilerimiz 3000-4000 lira arasında değişen maaşlar alacaklar. Yani asgari ücretin çok çok üstünde bir maaş alacaklar. Yani en düşük maaş alacak arkadaşımızın eline net 3000 lira geçecek” ifadelerini kullandı.