CHP’li belediyeden çalışanlara corona ikramiyesi

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, corona virüs pandemisi sürecinde, belediyenin halk sağlığı birimlerinde, dezenfekte ve hijyen çalışmalarında görev alan personelini ikramiye ile ödüllendirdi.

Belediyenin asli görevlerinin yanında, pandemiyle mücadelede büyük başarı sağladıklarını söyleyen başkan Atay, çalışanlara teşekkür etti.

GELİRLER AZALDI

Pandemi sürecinin tüm kurumları etkilediği gibi Efeler Belediyesi'ni de olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Atay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Efeler Belediyesi olarak bu süreçte esnaflarımıza destek olmak için iş yerleri kapanan esnaflarımızdan işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almadık.

*Gelirlerimiz düştü. Buna rağmen çalışma arkadaşlarım yoğun mesai harcadı. Tüm birimlerimiz sosyal mesafe kurullarına uyarak ilçemizde salgın hastalığın yayılmaması için canla başla çalıştı.

*Bizler de bu sıkıntılı sürece rağmen, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışma arkadaşlarımıza ikramiye vermeyi uygun gördük.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Ülkede ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsünde tablo ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre 48 kişi hayatını kaybederken bin 509 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 289 bin 635'e can kaybı da 6 bin 999'a yükseldi.