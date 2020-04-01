CHP’li belediyeleri suçluyorlardı AKP’li belediye de yardım toplamış

Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin corona virüsü salgınına karşı önlem kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyasının hesapları bloke edilmişti.

SOYLU'DAN BAĞIŞ TOPLAYAN BELEDİYELERE TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon kanalında bağış toplayan belediyeleri başka devlet oluşturmak istemekle suçlayarak, “Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ‘Ben yardım topluyorum’ derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz” dedi.

AKP’Lİ KONYA BELEDİYESİ DE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de salgın nedeniyle ‘Konya için İyilik Vakti' sloganıyla bir sosyal yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasının ardından AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak başlattıkları kampanyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma Kampanya‘sına aktardıklarını açıkladı.

“ORGANİZE KÖTÜSÜNÜZ”

CHP'li belediyelerin bağış kampanyasının engellenmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Bizim belediyelerimiz yapınca yasak Konya Büyükşehir Belediyesi yapınca serbest öyle mi ? Organize kötüsünüz” dedi.

“BUNLARIN KAVGASI MİLLETLE”

Belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de isyan etti. Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Konya’da Belediye’ye bağış toplamak serbest, Ankara’da, İstanbul’da yasak Bunların derdi millete yardım edilmesi. Ankara’da, İstanbul’da yaşayan öğrencilerin, emekçilerin şu zor zamanda yanında belediyeyi hissetmesi, bunların kavgası bizle değil, insanlıkla, iyilikle, milletle” açıklamasında bulundu.