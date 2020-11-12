CHP’li Belediyeye açılış yaparken haciz geldi

Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle çok sayıda hacizle karşılaşan Atakum Belediyesinin kentteki ulaşım ağını geliştirmek için imalat yaptığı kilitli parke taş üretim makinesi de haczedildi.

Kilitli Taş Parke Üretim Tesisinin yanında kurulan ve belediyenin kırsal kalkınma projelerinden biri olan Halk Yem Evinin açılışının gerçekleştirildiği anlarda haciz memurları belediye tesisinin kapısına dayanması dikkat çekti. İcra memurlarının haciz işlemi için seçtiği gün ve saat dikkat çeken Başkan Cemil Deveci ile birlikte kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler büyük şok yaşadı.

BUGÜNÜ ÖZELLİKLE Mİ SEÇTİNİZ?

Aynı tesis çatısı altında, çok sayıda mahalle muhtarı ve çiftçi ile birlikte kentin kırsal mahallelerinin kalkınmasına öncülük edecek olan Halk Yem Evinin açılış kurdelesini kestikleri sırada icra memurlarıyla karşılaşan Başkan Deveci, “İflas eden önceki yönetime ait İmar İnşaat Şirketi'nin burada malzemesi yok.

Tesisin makineleri o şirkete ait, biz onları kiraladık. Benim göreve başladığım ilk gün, saat 09.30'da bu şirketin alacaklıları, şirketin ve belediyenin hesaplarına haciz koydurdular. İcra memurları benden önce belediyeye gitti. Bu şirketi alacaklılar batırdı. Sen alacaklı olsan, görevinin ilk gününde yeni seçilmiş birinin önüne haciz dosyası koyar mısın? Genel olarak söylüyorum. 40 milyon borcu var bu şirketin. Bu günü özellikle mi seçtiniz? Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Siz bunu bilerek mi yapıyorsunuz? Gerçekten ayıptır. Köylüler, muhtarlar açılış için toplanmışız. Tam da bugün geliyorsunuz” diye konuştu. Ancak icra memurları tesislerde bulunan ve değeri yaklaşık 200 bin lira olan Kilitli Taş parke makinesini haczetti.

BELEDİYESİNİN EN ÖNEMLİ ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİ

Atakum Belediyesi'nin AKP'li eski yönetimine ait borçlar nedeniyle haciz konulan İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Tesisindeki üretim makinesinin günlük yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yolu kaplayacak kilitli taş parke üretimi yapabilme kapasitesine sahipti. Tesiste imal edilen kilitli taş parkeler Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin yeni gelişen mahallelerindeki yol yapım çalışmalarında kullanılıyordu.

Tesis, yaklaşan kış ayları öncesinde birçok sokağı çamurdan kurtarmak için yoğun mesai ile aralıksız üretim gerçekleştiriyordu. Haczedilen makine ile gerçekleştirilen imalatlar sonucu ilçede son 1,5 yılda yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda yolun zemin kaplaması yapılarak vatandaşlar ve taşıt sürücüleri konforlu ulaşıma kavuşturulmuştu.