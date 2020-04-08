CHP’li belediyeye ait aşevinin yardım hesapları kapatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan yoksul insanlara yemek yardımında bulunan Antalya’ya bağlı Muratpaşa Belediyesi'nin aşevi yardım hesabı İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatıldı.

Belediye olarak aşevinde yıllardır yoksul insanlara yemek hizmeti verildiğini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Aşevi hesabımız şartlı bağış hesabıydı. Biz öncelikle bu hesabı kapatmadık çünkü İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararnamenin kapsamına gireceğini düşünmedik” diye konuştu.

“AFET ZAMANINDA DAHİ BİRLİK OLUNAMADI”

Kendisinin de bir hukukçu olduğunun altını çizen Uysal, bağış alınmasında hukuki bir engel bulunmadığını söyledi. Daha önce yemek dağıtım kapasitesinin 950 olduğunu, saygın sonrasında 2 bin çıkartıldığını belirten Uysal, şunları söyledi;

*Belediyemiz aşevi, uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Aşevimize önceki yıllarda Adalya Vakfımız hesabından bağış alınıyordu. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte, gerçek ihtiyaç sahibi komşularımıza destek olmak amacıyla belediyemiz adına; doğrudan şartlı bağışı tarif edip 2 hesap açmıştık.

*Bağışta bulunan komşularımıza, meclisimizden aldığımız yetkiyle bağış kabul tebliği yapmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Şartlı bağış şeklindeki uygulamamız tamamen yasal olduğu için Genelgenin bizi kapsamadığını düşündük.

“ÜZGÜNÜZ”

Uysal, son olarak, “Mülki idare, genelgenin istisna tarif etmediğini belirterek hesapları kapatmamızı istedi. Biz de; 1 gün bekledikten sonra hesapları kapatmak durumunda kaldık. Afet zamanında dahi birlik olunamadı. Afet zamanında dahi siyasi kaygılarla hareket edildi. Türkiye, tarihte hiç bu kadar ayrıştırılmamıştı. Üzgünüz” açıklaması ile sözlerini noktaladı.

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