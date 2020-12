CHP’li Büyükerşen uyardı: Su rezervlerimiz giderek düşüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Büyükerşen mesajında 2021 yılının 2020’den daha iyi bir yıl olmasını diledi.

Mesajında, 2021 yılına girilmesiyle pandeminin birden bitmeyeceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Büyükerşen şöyle konuştu:

* Hepimiz için ‘acı bir yıl' olan 2020’nin son günündeyiz. Belki bu yıl içinde evlenen, işe giren, çocuğu olan hemşerilerimiz oldu. Onlar için güzel anılarla geçen bir yıl olsa da, başta corona virüs pandemisi olmak üzere, depremler gibi, çığ gibi, sel gibi doğal afetler, 2020’yi hatıralarımız da çok da güzel anmayacağımız bir yıl olarak geride bıraktı. Yarın yeni bir yıla uyanacağız.

* Sihirli bir değnek değmiş gibi, yarın her şey tümüyle değişmiş olacak mı? Olmayacak elbette. Pandemi devam edecek. O nedenle, en başından beri nasıl dikkat ediyorsak, aynı dikkati ve özeni göstermeye devam etmeliyiz. Hiç istemesek de kimi doğal olaylar yine yaşanacak. O nedenle mümkün olduğunca gerekli tedbirleri almalıyız. Unutmayalım ki, her zaman ve her yerde en önemli şey, sağlıktır.

SU SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

2021’de olası bir su sıkıntısına da dikkat çeken Başkan Büyükerşen şu ifadelere yer verdi:

* 2021 yılı için gözden kaçırmamamız gereken bir olay da, muhtemel su sıkıntısı. Bu güne kadar ne ülkemiz ne de şehrimiz gerekli seviyede yağış almadı. Barajlarımızdaki su rezervlerimiz giderek düşüyor. Böyle giderse 2021 yılı içinde kuraklık ve buna bağlı olarak tarımda büyük düşüş yaşamamız kaçınılmaz hale gelecek. Bu nedenle su tüketiminde çok dikkatli olmalı, gereksiz su kullanımından kaçınmalıyız.

Diliyorum ki 2021 yılı bittiğinde, 2020’den daha iyi bir yıl yaşamış oluruz. Yaşam devam ettikçe umut da devam edecektir. Tüm bu olumsuzluklar karşısında kazanan yine insan olacaktır. Bu vesileyle, 2021 yılının, şehrimize, ülkemize ve dünyamıza güzellikler, iyilikler, hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

