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CHP’li Çelebi: Askeri pilot olarak göreve hazırım

Ergenekon Kumpası mağduru eski savaş pilotu ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilimin ardından sosyal medya hesabından bir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri pilot olarak göreve hazır olduğunu belirten Çelebi, "Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!" ifadelerini kullandı.

13:39 -
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CHP’li Çelebi: Askeri pilot olarak göreve hazırım

Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir askeri pilot olarak göreve hazır olduğunu ifade etti.

“BİR ASKERİ PİLOT OLARAK GÖREVE HAZIRIM”

Mavi Vatan'da Yunanistan'a karşı hiçbir taviz verilemeyeceğini belirten Çelebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı;”Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerdeki karşılığıdır.

Siyasi desteğim tamdır, hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”

Mehmet Ali Çelebi paylaşımını altına hayatını kaybeden Ergenekon Kumpası mağduru askerlerin isimlerinin gemilere verildiği bir de fotoğraf ekledi.  Çelebi fotoğrafa ‘hatıralarına saygıyla’ notu düştü.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Kara Harp Okulu’nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı.

Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. Bir senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

AMASYA CHP Ergenekon helikopter izmir Kara Harp Okulu sosyal medya uçak Yunanistan
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