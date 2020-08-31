CHP’li Çelebi: İktidar, CHP’li belediyeleri kösteklemekten vazgeçsin

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve il örgütü üyeleri SÖZCÜ Adana Bürosu’nu ziyaret etti. İktidarın CHP'li Belediyelerin seçim kazanarak iş başına gelmesini hâlâ hazmedemediğini ve ‘Nasıl engelleriz' diye formüller ürettiğini ifade eden Mehmet Çelebi, “İktidarın, seçimlerin galibi olan CHP'li belediyelerin hizmetlerinin halka ulaştırmasının engellenmesi konusunda gayretleri var. İktidar yasal değişikliklerle belediyelerin kimi yetkilerini kaldırıp başka kurumlara devretmek hazırlığı içinde. Bunlar CHP’li belediyelerin çalışmalarını ‘nasıl engelleriz’ noktasına gidiyor. Bundan Adana halkı ve Türkiye zarar görüyor” diye konuştu.

HÜKÜMET ÇİFTÇİYE İTHALAT SOPASI GÖSTERİYOR

Çukurova'da devam eden mısır hasadı ve yaklaşmakta olan pamuk hasadı konusunda da açıklamalarda bulunan Çelebi, “Milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz sık sık çiftçiye hakkının verilmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor. Çiftçi kuruluşları da bunu söylüyor. Ancak iktidar ise çiftçiye karşı ithalatı artırma kozunu ileri sürüyor. Hakkını arayan çiftçiye ithalat sopası gösteriyor, oysa tüm dünyada özellikle bu salgın hastalıkla birlikte üretimin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Çiftçiyi korumazsanız bu daha büyük bir çöküntü gelir. Bunun altından kalkamazsınız” dedi.

DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ’NÜN DEVRİ OLUMLU

CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana'da bir önceki belediye döneminde yapımı başlatılan ancak CHP'li belediyenin borçları nedeniyle inşaat devam ettirilemeyince, yapımı bakanlık tarafından üstlenilen Devlet Bahçeli Köprüsü için de “Doğrusu buydu. Belediyenin bu kadar borç içinde bunun altından kalkması mümkün değildi” diye konuştu. Çelebi, aynı şekilde Adana metrosunun da borcu üstlenilerek, güzergâhı uzatılarak yeniden düzenlenecek biçimde Ulaştırma Bakanlığı'nca devralınmasının ve yapımının sürmesinin uygun olacağını ifade etti.