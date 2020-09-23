CHP’li Emir: Taksicinin parasına gasp, halkın sağlığına kasıt

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da bir süredir taksicilerin ‘destek’ adı altında zorunlu olarak filyasyon çalışmalarında görevlendirildiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı, o kadar hazırlıksız ve o kadar ne yapacağını bilmez halde ki; taksici esnafı, filyasyon ekibi taşıyor” dedi. Esnafı maddi olarak zor duruma sokan, aynı zamanda salgınla mücadele açısından da birçok sakıncası bulunan süreçle ilgili konuşan Emir, şunları söyledi:

KAĞIT ÜZERİNDE GÖNÜLLÜ UYGULAMA

Ankara Valiliği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bir yazı yazıyor ve “İlimiz sınırları içinde yapılan filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere şoförleri ile birlikte 100 adet binek araç tahsisi ile destek sağlanması istenmektedir” diyor. Sonra da ANKESOB, tüm taksi duraklarına bir yazı yazarak, filyasyon çalışmaları için valiliğin destek talebini iletiyor. Kağıt üzerinde gönüllülük esasına dayalı olan uygulama, perde arkasında zorunlu uygulamaya dönüşüyor.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILIYOR

Bu uygulamaya destek olmayan taksici esnafı tehdit ediliyor, baskı altına alınıyor ve şu anda Ankara’da her gün sırayla 100 taksici filyasyon ekiplerinin taşınmasında kullanılıyor, üstelik hiçbir bedel ödemeksizin. Müteahhitlere milyarlarca dolar akıtmaya devam eden iktidar, valilik ve ANKESOB aracılığıyla zoraki hizmet aldığı taksici esnafının hakkını gasp ediyor. İktidar, her fırsatta esnafın üstüne biniyor. Esnafa yüklediği maddi zararın yanında bir de halk sağlığı tehlikeye atılıyor.

VİRÜSÜ KAPIP YOLCU TAŞIYOR

Hiçbir eğitim almadan bu göreve sürüklenen taksicilerin birçoğunun kendilerine verilen tulumları giymediklerini de biliyoruz. Aynı taksici, filyasyon çalışmasının ertesi günü mecburen yolcu taşımaya devam ediyor. Son günlerde bu çalışmada yer alan birçok taksiciye de COVID-19 tanısı konulduğu haberini alıyoruz. Hazırlıksız yakalanan Sağlık Bakanlığı hem taksici esnafının hem de vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor.

HAZIRLIKSIZLIĞIN GÖSTERGESİ

Sağlık Bakanı, filyasyon ekiplerinin koordinasyonundan taşınmasına kadar her türlü organizasyonun yapıldığını söylüyor ama bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Bu durum, her gün tanık olduğumuz sağlıkta iflasın bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir sorunun yaşanacağı aylar öncesinden belliyken Sağlık Bakanlığı ve iktidarın bu sürece ne kadar hazırlıksız yakalandığını görüyoruz.