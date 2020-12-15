CHP’li Erbay: Vatandaş aç ama bütçeden tarikatlara 81 milyon TL ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 Yılı Bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, tarikat ve cemaatlere 81 milyon 893 bin TL bütçe ayrıldığını açıkladı. Yıllarca vergisini vermiş esnafın, emeğiyle toprağı işleyen çiftçinin, alın teriyle çalışan işçinin salgın döneminde yokluk ve yoksulluk içinde olduğunu belirten Erbay, “Milyonlarca vatandaşımız aç ama buna çare bulması gereken saray ve yandaşları maalesef doymak bilmiyor” dedi.

“HALKIN PARASINI TARİKATLARA YEDİRDİNİZ”

Diyanet bütçesinden tarikat ve cemaatlere her yıl artan bir şekilde bütçe verildiğine dikkat çeken Erbay, son beş yılda bu tarikatlara toplam 379 milyon TL bütçe ayrıldığını hatırlatarak şunları söyledi; “Diyanetin 2021 yılı bütçesinden, çocukların taciz edildiği, yurtlarında çocuklarımızın diri diri yandığı dernek ve vakıflara toplam 81 milyon 893 bin TL ödenek ayrılmış. Biz bu paranın nereye, hangi amaçla verildiğini dahi bilmiyoruz.

Bu derneklere ayrılan bütçeyle esnafa ve çiftçiye destek verilseydi ne olurdu biliyor musunuz? 1 milyon 637 bin 86 esnafa ya da çiftçiye 50'şer bin lira karşılıksız destek verilebilirdi. Ama siz 40 yıl vergi verip devletine bakan esnafa, çiftçiye, işçiye vereceğiniz desteği tarikatlara cemaatlere verdiniz.”

“HALKIN ÇOCUKLARI İŞSİZLİKTEN KIRILIRKEN DİYANET'E KADRO VERİLİYOR”

Pandemi koşullarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi laboratuvar teknikerleri ve sağlıkçılar atama beklerken diyanete 5 bin yeni atama yapıldığını aktaran Erbay, “Pfizer'ın 7 milyar dolar bütçesi var. Bu şirkette 96 bin kişi çalışıyor. Yine aşıyı bulan ve iki Türk doktorun sahibi olduğu Biontech firmasında ise sadece bin 300 kişi çalışıyor. Peki diyanette kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 131 bin 789 kişi çalışıyor. Yani aşıyı bularak insanlığa umut olan Biontech firmasının yüz katı personeli var diyanetin. Şu pandemi koşullarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi laboratuvar teknikerleri ve sağlıkçılar atama beklerken diyanete 5 bin yeni atama yapılıyor” dedi.

“HALKIN PARASI LÜKS VE ŞATAFAT İÇİN İSRAF EDİLİYOR”

Diyanetin bütçesini incelediğinde akıl almaz harcamalarla karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Erbay şöyle konuştu; “Diyanet İşleri Başkanı vatandaşlarımıza ucuza meyve sebze almak için akşam saatlerini beklemeyi önermişti. İşte bu öneriyi yapan Diyanet, Denizli'de, 40 milyon liraya, içinde 8 adet süit oda, Türk hamamı ve sauna bulunan Yüksek İhtisas Merkezi yapıyor.

Bu salgın sürecinde vatandaşlarımız yoksulluk içindeyken bu devasa tesisin çevre düzenlemesi için tam 2 milyon 749 bin lira harcanacak. Yine Elazığ'da 90 milyon liraya Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi yaptırılıyor. Elazığ'da deprem sonrası yapımına başlanan deprem konutları henüz bitirilememişken bu külliyeye ihtiyaç var mıydı? Seçim bölgem Muğla'nın Bodrum Ortakent Mahallesi'nde birkaç gün önce külliye yapımına başlandığını öğrendik. Bodrum Devlet Hastanesi'nin yüzde 40'ı tamamlanmamışken, 100 milyon TL'ye mal olacak bu külliyenin aciliyetini anlamakta gerçekten zorlanıyorum.”

“DİYANET İŞLERİ YURT DIŞINDA YAPTIRDIĞI CAMİLERE 500 MİLYON DOLAR HARCIYOR”

“Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışında yaptırdığı camilere 500 milyon dolar harcıyor” diyen Erbay, “Bu ülkede işçi kirasını, faturasını ödeyemezken, evine ekmek götüremezken, bir baba çocuğu için marketten bebek maması çalarken, insanlar çöpten yemek toplarken Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışında yaptırdığı camilere 500 milyon dolar harcıyor. Suriye'de 467 caminin bakım ve tadilatı için yaklaşık 23 milyon TL para harcanmıştır. Bu para, fitre ve zekata muhtaç binlerce vatandaşa karşılıksız destek olarak verilebilirdi” ifadelerini kullandı.

“KAMU TAŞINMAZLARI DİYANETE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

Diyanete ayrılan bütçenin bir kısmının kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne ayrılması halinde kendi aşımızı üretebileceğimizi belirten Erbay, Diyanete 899 kamu taşınmazının tahsis edildiğini aktardı. Erbay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem vatandaş yurtdışından aşı beklemek yerine yerli ve milli aşıyı kullanırdı hem de bu aşıyı dünyaya satarak çok büyük kazanç elde edebilirdik. Yalnızca bu kadar mı, tabi ki değil. Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada'daki hastaneyi de Diyanet'e verdiler. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na 3, üniversitelere 11 kamu taşınmazı tahsis edilirken Diyanete tam 899 kamu taşınmazı tahsis edilmiştir. İçinde lüks, şatafat, israf olan bu bütçede Alevi yurttaşlarımız yok. Kısa bir süre önce Aleviler ve Cemevleri Almanya'da anayasal güvence altına alınmış ve resmi statüye kavuşmuştur. Geldiğimiz bu çağda bu ayıbı sonlandırmalı, Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılmalıdır.”



