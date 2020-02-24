Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li gençlerden Çetin Emeç eylemi

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çetin Emeç Köprüsü'nün ismini değiştirerek İzmit'in CHP'li eski belediye başkanlarından Erol Köse'nin adını vermişti. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları köprüde eylem yaptı, Erol Köse efsane başkanımızdır ama burası Çetin Emeç üst geçididir” yazılı bir pankart astı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
16:28 -
Haberler Gündem
CHP’li gençlerden Çetin Emeç eylemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yenidoğan’daki Çetin Emeç Üst Geçidi’ni yenilemiş ve eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse’nin adını vermişti.

Köse, tepkilerin ardından adının kaldırılmasını istemiş ancak bu talep kabul görmemişti. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Örgütü, isim değiştirmeyi protesto amacıyla bir pankart yaptırarak köprüye astı.

“DİZAYN ETTİRMEYECEĞİZ” 

CHP’li gençlerin astığı pankartta, “Erol Köse Efsane başkanımızdır ama burası Çetin Emeç Üst Geçididir” yazısı dikkat çekti. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız yaptığı açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a CHP’yi dizayn ettirmeyeceğiz. Türkiye’ye mal olmuş basın şehidimiz Çetin Emeç’in adının üst geçitten kaldırılmasını Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERKocaeli'de Çetin Emeç adının silinmesi büyük tepki çektiKocaeli'de Çetin Emeç adının silinmesi büyük tepki çekti

 

İLGİLİ HABER'Bu hata bir an önce düzeltilmeli''Bu hata bir an önce düzeltilmeli'
AKP CHP eylem Kocaeli protesto Türkiye
Son güncelleme: 16:29 24.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more