CHP’li Gençlik Örgütü, ‘mermili’ paylaşıma tepki gösterdi: Asla teslim olmayacağız

AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç’ün, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafıyla birlikte tehditkar sözler paylaşmasına CHP Kadıköy Gençlik Örgütü tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Kadıköy Gençlik Örgütü, “Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız Kuvay-ı Milliyecilere yöneliktir” dedi.

“TOPLUMSAL KUTUPLAŞMADAN BESLENEN ŞER ODAKLARININ KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

“Türkiye'de kardeşliği, bağımsızlığı ve ezilenleri savunmanın her zaman bir bedeli olmuştur” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde ulusal bağımızı zedelemek isteyen ve toplumsal kutuplaşmadan beslenen şer odaklarının kimler olduğunu biliyoruz.

*Cumhuriyet Halk Partisi daima kavganın karşısında uzlaşıyı, düşmanlığın karşısında kardeşliği örgütleyen makul, demokrasi yanlısı insanların bir araya geldiği Türkiye'nin en temel yapı taşı konumunda olmuştur.

*Türkiye'de kardeşliği, bağımsızlığı ve ezilenleri savunmanın her zaman bir bedeli olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bu bedeli ödemeyi vatan borcu bilenlerin bir araya geldiği Türkiye'nin birliğinin sigortası konumunda olan bir siyasal partidir.

“CESURLAR BİR GÜN, KORKAKLAR HER GÜN ÖLÜR”

Yapılan tehdidin, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*97 yıllık geçmişimiz gururla yazılıdır. Partimiz bünyesinde bakanlık yapmış aydınlar, gençler ve parti emekçilerimiz savundukları değerler uğruna sayısız defa can vermişlerdir.

*Lakin biz biliyoruz ki, “Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür” İşte bu bilinçle halkımıza sesleniyoruz; Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir.

*Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız Kuvay-ı Milliyecilere yöneliktir. Siz ne kadar bölmeye çalışırsanız çalışın. Bu toprakların emekçi halkı yalnızca aşını bölüşür.

“BU DENSİZLERE BOY EĞMEYECEĞİZ”

Emniyet güçlerine de çağrıda bulunulan açıklamada, şöyle denildi;

*Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Gençlik Örgütü olarak bildiriyoruz; Kökünü Kuvay-ı İnzibatiye’den, Anzavurdan, Ali Kemallerden alan bu densizlere boy eğmeyeceğiz.

*Gericiliğin karşısında Kubilay, karanlığın karşısında Hasan Ali Yücel olacak, ülkemizin üstüne serpilmeye çalışılan bu karanlığı yırtıp atacağız. Emniyet güçlerine açık çağrımızdır.

*Genel Başkanımızı ve parti yöneticilerimizi tehdit eden bu gözünü kan bürümüşlere karşı sessiz kalmayın. Devlet mekanizması dışında hiçbir yapının silah kullanma yetkisi yoktur, olmamalıdır. Devlet devlet olduğunu göstermeli, bu gözünü kan bürümüş kendini bilmezlere karşı varlığını hissettirmelidir.