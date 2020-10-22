CHP’li Gökçen: Erken seçim bu ülkenin tek kurtuluş yoludur

Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini artırmadı. Döviz kurları kararın ardından rekor kırarken faizin açıklandığı ilk saniyelerde dolar/TL 12 kuruş, euro/TL 24 kuruş yükseldi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen duruma yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

“GELECEĞİMİZİ ÇALAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR”

Gökçen, “Takıntılı ekonomi politikaları ve bütün kaderini inşaat sektörüne yüklemiş bir ülkenin bugünlük bilançosu” diyerek şöyle devam etti:

“Dış borcunda ve dolayısıyla geleceğinde 65 milyar TL ek borç. Sorumluyu uzaklarda, partilerde, yalnızca damatta aramak anlamsız. Geleceğimizi çalan Recep Tayyip Erdoğan'dır.”

“EKMEĞİ ASKIYA ASIP BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER…”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasını da eleştiren Gökçen, “Vatandaşın boğazından çaldıkları ekmeği askıya asıp başında fotoğraf çektirenler bu halkın derdine ortak değildir. Geleceğinin ve gencinin omzuna 1 günde 65 milyar TL'lik borç yükleyenler vatansever değildir. Erken seçim bir siyasi hesap değil, bu ülkenin tek kurtuluş yoludur” ifadelerini kullandı.

“SİZ VARKEN BU ÜLKENİN BAŞKA BİR DÜŞMANA İHTİYACI YOK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanlara sert sözlerle tepkisini dile getiren Gökçen, “Tekrar söylüyorum, 1 Cumhurbaşkanı ve 16 Bakan bugün koltuğundan kalksa ve yerine yıllardır bu iktidarın zulmettiği rastgele 17 genç otursa bu ülkeyi bin kat iyi yönetir. Yine tekrar söylüyorum, siz varken bu ülkenin başka bir düşmana ihtiyacı yok” açıklamasında bulundu.