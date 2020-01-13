CHP’li Göker’in Salda çabasına büyük destek

Change.org üzerinden düzenlenen imza kampanyalarında 2019 yılında en çok imzayı, Kirazlı'da ağaç kesiminin durdurulması toplarken, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in başlattığı “Salda'ya millet bahçesi yapılmasını ve gölün yok olmasını istemiyorum” kampanyası da ilk beşe girdi.

2019 yılında change.org üzerinden toplam 28 bin 726 kampanya başlatıldı. Toplamda 17 milyon 428 bin 904 imza verildi.

EN ÇOK İMZA ÇEVREYE VE İNSAN HAKLARINA

Çevre konusundaki kampanyalarının ardından en çok destek gören imza kampanyaları, kadına yönelik şiddetin durdurulması konusunda gerçekleşti.

Bu çerçevede “Emine Bulut-ölmek istemiyorum”, “Şule Çet için Adalet” ve “Sinem için bağırıyoruz” kampanyaları 2019'un en çok destek gören kampanyaları arasında yer aldı.

Ayrıca LÖSEV hastanesine Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermesini isteyen ve hayvan haklarına dikkat çeken kampanyalar da 2019'un öne çıkanları oldu.

2019'da Türkiye'nin internet üzerinden en çok imza verdiği kampanyaların listesi şöyle;