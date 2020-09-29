CHP’li Güzelmansur coronayı yendiğini açıkladı!

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, bir süre önce corona virüsüne yakalandığını duyurmuş, evinde karantinaya alındığını belirtmişti. Güzelmansur yeni bir açıklama ile son testinin negatif çıktığını ve sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Güzelmansur açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* Değerli hemşehrilerim, yaptırdığım COVID-19 testim negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım, sağlık durumum gayet iyi.

* Bu süre içerisinde yolladığınız mesajlar, aldığım yorumlar, güzel dilek ve paylaşımlarınız bana moral, güç ve motivasyon verdi.

* Kıymetli aileme, değerli hemşerilerime, dostlarıma, vatandaşlarımıza destekleri için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

* Ayrıca en büyük teşekkürü en zor şartlar altında çalışan ve pandemi döneminde ailelerinden uzak yaşayan, canını siper eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımızadır. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalın.